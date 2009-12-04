ГОКи Украины снизили темпы производства

14:49, 04 декабря 2009
Разное
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Украина. В январе-ноябре 2009 года ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» снизило объем производства концентрата в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 18,6%. 

В январе-ноябре 2009 года ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат"   снизило производство железорудного концентрата в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 13,8%.

В январе-ноябре 2009 года ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат»  снизило производство товарных окатышей в сравнении с соответствующим периодом  прошлого года на 6,9%.   

К концу года украинские ГОКи нарастили объемы производства, но их простой в начале года делает этот показатель отрицательным. Очень важно, чтобы набранный темп роста производства сохранился и в следующем году.

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