ГОКи Украины снизили темпы производства

Украина. В январе-ноябре 2009 года ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» снизило объем производства концентрата в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 18,6%.

В январе-ноябре 2009 года ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" снизило производство железорудного концентрата в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 13,8%.

В январе-ноябре 2009 года ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» снизило производство товарных окатышей в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 6,9%.

К концу года украинские ГОКи нарастили объемы производства, но их простой в начале года делает этот показатель отрицательным. Очень важно, чтобы набранный темп роста производства сохранился и в следующем году.