ГМК Украины снижает объемы производства

Украина. В январе-ноябре 2009 года электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» снизил производство стали на 49,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре 2009 года металлургический комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» сократил производство основных видов металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: чугуна - на 26%, стали - на 23,9%, готового проката - на 20,3%.

В январе-ноябре 2009 года Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (ММК) сократил производство стали на 27,5%, чугуна - на 23,9%, готового проката - на 31,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре 2009 года Донецкий металлургический завод (ДМЗ) сократил производство стали на 40,1%, готового проката - на 27,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре 2009 года Алчевский металлургический комбинат (АМК) сократил производство готового проката на 16,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре 2009 года Макеевский металлургический завод (ММЗ) сократил выпуск готового проката на 9,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам года металлурги не смогут продемонстрировать рост объема выпуска продукции. Стагнация отрасли, которая началась в конце прошлого года, крайне негативно повлияла на украинский ГМК. Не помогла ни девальвация гривни, ни помощь государства.