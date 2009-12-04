Национальный портал "Сиротству - нет!" запустил Фонд Ахметова

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» совместно с Государственным департаментом по вопросам усыновления и защиты прав ребенка и Всеукраинской общественной организацией «Магнолия» запустили первый национальный Интернет-портал по вопросам усыновления «Сиротству – нет!». Об этом УНИАН сообщили в Фонде.

Портал впервые в истории Украины открывает потенциальным родителям информацию о детях, подлежащих усыновлению в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, презентация портала состоялась 9 декабря на пресс-конференции в УНИАН. Интернет-портал «Сиротству – нет!» (http://sirotstvy.net/) создан с целью продвижения национального усыновления и призван максимально сократить расстояние между ребенком и потенциальными родителями. На портале размещена информация о детях-сиротах, подлежащих усыновлению в Украине, которая постоянно обновляется и расширяется. В личном разделе каждого ребенка можно просмотреть его фотографии и видео, узнать, есть ли у него братья и сестры, получить информацию о его возрасте и регионе, в котором он находится. Также пользователи портала имеют возможность получить он-лайн консультацию специалистов: психолога, юриста, соцработника, обсудить интересующие их вопросы в форуме, воспользоваться библиотекой книг, документов и нормативных актов по вопросам усыновления.

Юрий Павленко, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта: «Открытие Всеукраинского национального портала по усыновлению – это результат эффективного сотрудничества государственных органов и общественных организаций для решения проблемы поиска семьи для каждого ребенка, который ждет сегодня усыновления»

Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» отметил на пресс-конференции, что создание портала – один из важных шагов в рамках тех стратегических действий, которые предпринимает фонд по развитию семейных форм воспитания. «Мы запустили проект «Развитие семейных форм воспитания» в июне 2008 года, потому что семейные ценности являются ценностями фонда и ценностями президента фонда, Рината Ахметова. Для себя мы поставили задачу: мы сделаем всё, чтобы ребенок, который попал в трудные жизненные обстоятельства, жил и воспитывался в семье. Мы решили, что будем способствовать национальному усыновлению, оказывать поддержку приемным семьям и детским домам семейного типа, сотрудничать с интернатными учреждениями, чтобы предотвратить социальное сиротство. Портал – очередной важный шаг. Информация становится открытой. Действия направлены на то, чтобы уменьшить срок, когда ребенок находится в интернатном учреждении и быстрее приблизить тот момент, когда он попадет в семью».

Людмила Волынец, директор Государственного департамента по вопросам усыновления и защиты прав ребенка: «Для нас портал – очень ответственный момент работы Департамента. В 2004-2005 гг. практически невозможно было найти информацию про ребенка, подлежащего усыновлению. И очень долго велись дебаты, надо ли эту информацию открывать. Логика Государственного департамента заключается в следующем – ребенок должен быть «открытым». Очень часто мы усыновляем душой и глазами. Мы живем в стране, где, согласно официальной статистике, каждая четвертая семья не может иметь ребенка. Такой портал – это не только решение проблем этих детей, это решение проблем тех семей, которые хотели бы иметь ребенка, но не имеют доступ к информации. Заходите на портал, читайте по детским глазам, во всех звучит один вопрос: «Ты будешь моей мамой?» Если вы ответили этим глазам «да», идите в службу по делам детей по месту проживания, подготовьте 8 необходимых справок, засвидетельствуйте государству, что вы хотите и можете».

«Сейчас на сайте около 300 анкет детей, - рассказала руководитель проекта Дарья Касьянова, - Мы приложим максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки разместить на портале информацию обо всех детях-сиротах, подлежащих усыновлению в Украине. Это даст детям реальный шанс найти семью. Разрабатывая сайт, мы также старались сделать его максимально позитивным: детей не нужно жалеть, их нужно любить!».

Портал «Сиротству – нет!» является частью системного проекта Фонда Рината Ахметова, направленного на борьбу с сиротством в Украине, который реализуется Фондом с 1 июня 2008 года. В рамках проекта отсняты и показаны в эфире телеканалов Интер, СТБ, Эра, ТРК «Украина» более 350 роликов о детях-сиротах, создано четыре детских дома семейного типа, в которых воспитывается 28 детей, работает бесплатная горячая линия по вопросам усыновления 0 800 50 14 14. За время реализации проекта 224 ребенка-сироты нашли семью. Бюджет проекта - 15 млн. грн.

Сегодня по официальным данным в Украине свыше 103 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них только 32 тысячи детей подлежат усыновлению, причем 27 тысяч из них старше 7 лет. Для этих детей шансы найти семью очень малы, так как большинство потенциальных усыновителей ориентированы на детей до 2-3-х лет. Фонд в своей работе большое внимание уделяет детям старшего возраста.

Справка УНИАН.Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат Ахметов.