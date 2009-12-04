Лотерея «Спортлига» нарушает закон о запрете игорного бизнеса

Букмекеры утверждают, что оператор государственных лотерей ООО «М.С.Л.» при проведении лотереи «Спортлига» нарушает закон о запрете игорного бизнеса, поскольку условия лотереи отвечают условиям принятия букмекерских ставок.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Ассоциации букмекеров Украины Ольга ЗИНЧЕНКО.

По ее словам, в формировании выигрыша присутствуют сумма ставки и коэффициент выигрыша, что отвечает букмекерским условиям приема ставок.

Представитель букмекеров также отметила, что, согласно законодательству, лотереи предусматривают случайность розыгрыша, чего невозможно добиться во время проведения лотереи «Спортлига» согласно определенным коэффициентам.

Ассоциация букмекеров утверждает, что на сегодняшний день ошибочность запрета деятельности букмекеров, прописанного в законе о запрете игорного бизнеса, признал его автор – народный депутат Украины Валерий ПИСАРЕНКО. По словам О.ЗИНЧЕНКО, депутат обратился в Министерство финансов с просьбой провести расследование относительно деятельности лотерейного оператора «М.С.Л.» и, если будет доказано, что его деятельность не отвечает условиям, изъять у него лицензию на право проведения лотерейной деятельности.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Данный закон действует до принятия специального законодательства, предусматривающего право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игровых зонах.

Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан был разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игровых зонах.

13 июля т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признала, что законодательный запрет игорного бизнеса привел к тенизации этой сферы деятельности.

Ранее проект концепции законопроекта об игорном бизнесе был разработан Министерством финансов, аналогичный законопроект разработал Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, однако ни один из них до сих пор не подан на рассмотрение Верховной Рады.