Тимошенко: борьба с коррупцией - это главное

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что самым главным направлением в ее деятельности на посту Президента Украины станет борьба с коррупцией и реализация мер по стабилизации финансовой системы государства.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью журналу "Корреспондент" (№46 от 4 декабря т.г.).

"Заниматься с первого дня придется техническими деталями – кадровыми в первую очередь. А главное направление действий – это борьба с коррупцией и принятие мер по стабилизации финансовой системы государства, в том числе относительно руководства Национального банка Украины", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что ответственность на должности главы государства является чрезвычайно высокой. "Избранному Президенту будет, чем заняться, и дел будет, уверяю вас, не три, а 333, причем в первый же день. Это в программах и в глянцевых листовках политики пишут, что вот, мол, стану Президентом и сразу, прямо с утра, отдам "фабрики - рабочим", "землю – крестьянам", "бабе – цветы", "детям – мороженое", - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также рассчитывает, что победа на выборах Президента позволит ей узнать больше деталей "про деятелей RosUkrEnergo и их связь с руководством страны, или о некоторых обстоятельствах торговли континентальным шельфом Черного моря".

Между тем, премьер считает, что Украина при проведении реформ может использовать опыт других успешных стран. "Мне нравится опыт так называемых азиатских тигров – Сингапура, Малайзии, Японии, Китая. Стран, которые буквально впрыгнули в 21 век, преодолев вековые проблемы и трудности. По крайней мере, тигр у нас уже есть. Его, как вы, наверное, догадываетесь зовут ТигрЮля. Он пока маленький, но волевой и с характером. Он обязательно прыгнет. Но это будет наш украинский тигр…мы должны идти своим путем", - пояснила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина не должна ограничиваться опытом только трех стран. "Я не думаю, что Украине нужен опыт именно трех конкретных стран. Почему трех, а не 20, например, или 50? Мне, скажем, нравится опыт далекой гималайской страны Бутан. Это единственное государство в мире, где существует такая шкала национального достояния, как Национальное валовое счастье", - сказала глава правительства.

По ее мнению, потенциал Украины при разумной экономической политике позволяет обеспечить увеличение заработной платы в эквиваленте до 1 тысячи долларов. "Я знаю, как увеличить зарплату до 1 тысячи долларов, причем для этого не понадобится ни десять, ни двадцать лет", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в результате своей деятельности в 2000 году в должности вице-премьер-министра Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса смогла дополнительно привлечь в бюджет 10 млрд. грн. для социальных выплат. "Я вытащила из карманов энергетических олигархов и передала в бюджет 10 млрд. грн., из которых потом были выплачены пенсии в первый раз за несколько месяцев и погашена многомесячная задолженность перед шахтерами и атомщиками. Сегодня мы в период тяжелейшего финансового кризиса, сотрясающего мир и страну, выплачиваем пенсии и зарплаты бюджетникам, причем день в день и копейка в копейку", - подчеркнула премьер.

"Бюджет Украины за последние годы увеличился в несколько раз. Мы – сильная и богатая страна. Поэтому 1 тысяча долларов зарплаты для людей – это не предел, это только начало", – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства также заявила, что ее самым большим жизненным достижением может стать создание великой и сильной страны. "Я думаю, мое самое большое достижение, как говорят спортсмены, - еще впереди. Мое самое большое будущее достижение – это богатая, счастливая, великая страна, в которой хочется жить, работать и учиться всем людям. Вот такая у меня мечта. И я ее осуществлю, чего бы это мне ни стоило", – сообщила она.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что является достаточно самокритичным человеком. "Поверьте, иногда я ругаю и критикую себя больше, чем все мои оппоненты вместе взятые. Но у меня никогда не было, нет и не будет, образно говоря, финальных, окончательных провалов и ошибок. Все свои ошибки я исправляю и исправлю", - заявила она.