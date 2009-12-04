Гигант техники «FoxMart» открывает зимний сезон

Сеть гипермаркетов по продаже бытовой техники и электроники «FoxMart»открывает зимний сезон, сообщили в компании.

Грандиозная распродажа, приуроченная к началу зимы, началась 23 ноября и продлится по 6 декабря. Кроме существенной экономии (от 100 и более 1000 гривень), покупатели могут приобрести технику в кредит 0% без справки о доходах сроком на 5, 7 или 10 месяцев.

В честь такого события самый большой гипермаркет бытовой техники и электроники в Украине – киевский «FoxMart» по адресу: просп. Московский, 34 (район Петровки) продлил часы работы магазина до 23.00 и всем ночным посетителям дарит сюрпризы. Покупатели, совершившие покупку на сумму от 1000 гривень с 20:00 до 23:00, гарантированно получают подарочную карточку номиналом 200 гривень.

Кроме того, каждому покупателю “FoxMart” в этот период предлагается уникальный шанс выиграть 2 авиабилета до Амстердама от компании KLM ROYAL DUTCH AIRLINES в Украине. Акция проводится с 23 ноября по 6 декабря. Розыгрыш билетов состоится 11 декабря.

Подробнее об условиях акций можно узнать на сайте www.foxmart.com.ua, либо позвонив по номеру горячей линии: 0 800 500 40 40.

Справка УНИАН. Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 34 объекта в Украине и 2 в Молдове. Это самые большие магазины бытовой электроники в Украине. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1300 до 7000 кв.м..

Гипермаркеты сети «FoxMart», кроме широкого ассортимента, предлагает уникальные услуги по тестированию техники. Так, в магазине работает гейм-зона (игровая зона). На специально оборудованной территории, оснащенной мегасовременными плазменными экранами с разрешением Full HD и игровыми приставками последнего поколения Playstation 3, покупатели могут лично убедиться в качестве звука и изображения, а также протестировать все последние новинки видеоигр. А чтобы проверить акустику и возможности домашних кинотеатров, в отделе аудио- и видеотехники установлен Hi-Fi-островок.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.