Скончался актер Вячеслав Тихонов

В Москве на 82-м году жизни скончался народный артист СССР Вячеслав Тихонов. Об этом УНИАН сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Великий русский актер Вячеслав Тихонов скончался сегодня в 16.00 мск на 82-м году жизни в Москве», говорится в сообщении.

28 ноября актер был госпитализирован в ЦКБ из-за проблем с сердцем.

В.Тихонов родился 8 февраля 1928 года в г. Павловский Посад Московской области в рабочей семье. После школы учился в ремесленном училище, работал токарем на военном заводе. В 1945 году поступил на актерский факультет ВГИКа в мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. В годы учебы в институте состоялся его дебют в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия».

Крупнейшей актерской работой В.Тихонова стала роль советского разведчика Исаева-Штирлица в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны".

В.Тихонов сыграл в более чем 50 кино- и телефильмах.

БИОГРАФИЯ

Вячеслав Васильевич Тихонов родился 8 февраля 1928 года в городе Павловский Посад Московской области. Родители Вячеслава были обыкновенными работниками: отец — Василий Романович, работал механиком на ткацкой фабрике, мать — Валентина Вячеславовна, была воспитателем в детском саду.

С началом Великой Отечественной войны, в 1941 году, в школе, где учился Тихонов, разместился военный госпиталь. Вячеслав в возрасте 13 лет пошёл в ремесленное училище, где учился на токаря. После этого поступил на военный завод, где работал по полученной специальности. Вечерами после работы он бегал с друзьями в кинотеатр «Вулкан», смотреть героические картины. Любимые герои: Чапаев — Борис Бабочкин, Александр Невский — Николай Черкасов и, конечно, тогдашние всеобщие кумиры — Михаил Жаров и Пётр Алейников.

Тихонов, втайне от родителей мечтал о карьере киноактёра, а родители видели в нём инженера или агронома. В 1944 году Вячеслав поступил на нулевой курс Автомеханического института. Но ближе к 1945 году у него возникла идея попытать счастье во ВГИКе. Там его сначала не приняли. Но в дело вмешался случай. Уже после завершения вступительных экзаменов вгиковский профессор Б. В. Бибиков зачислил Тихонова к себе на курс. В годы учёбы во ВГИКе состоялся его актёрский дебют в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия», где он сыграл роль Володи Осьмухина.

Во время учёбы во ВГИКе Вячеслав женился на Нонне Мордюковой. В 1950 году Вячеслав Васильевич с отличием окончил ВГИК, мастерскую выдающихся педагогов Б. В. Бибикова и О. И. Пыжовой и поступает работать в театр-студию киноактёра.

Фильм «Молодая гвардия» дал творческий импульс не только Тихонову, но и целой плеяде молодых талантливых актёров: Инне Макаровой, Сергею Гурзо, Нонне Мордюковой, Кларе Лучко, Сергею Бондарчуку, Евгению Моргунову, Людмиле Шагаловой, Георгию Юматову, Виктору Авдюшко, Тамаре Носовой. Фильм «Молодая гвардия» можно назвать блестящим дебютом целого послевоенного поколения отечественных актёров.

Между тем Вячеслав Васильевич, в отличие от большинства актёров-молодогвардейцев, после 1948 года почти 10 лет не получал в кино интересных ролей. Режиссёры использовали главным образом его внешние данные, не стремясь выявить актёрский потенциал. За эти годы Вячеслав Васильевич успел заявить о своем даровании в театре, сыграв Медведя в спектакле «Обыкновенное чудо», поставленном Эрастом Гариным в театре-студии киноактёра.

В 1957 году на киноэкраны вышел фильм Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Вячеслав Тихонов сыграл роль тракториста Матвея Морозова. Эта роль принесла актёру зрительское признание.

В фильме режиссёра Виктора Ивченко «Чрезвычайное происшествие» актёр сыграл одесского матроса Виктора Райского, весёлого и вроде бы бесшабашного парня, который становится настоящим героем в стане захвативших танкер чанкайшистов. Герой Тихонова «обманул» зрителей (не «ожидавших» от Райского таких подвигов) и сумел провести врагов, поверивших в обманчивую простоту героя. Фильм стал лидером проката 1959 года.

После этих кинокартин в Вячеслава Тихонова поверили режиссёры и за короткий срок ему был предложен ряд значительных, разноплановых ролей в фильмах: Станислава Ростоцкого «Майские звёзды» (1959) и «На семи ветрах» (1962), Евгения Ташкова — «Жажда» (1959), Михаила Швейцера — «Мичман Панин» (1960), Леонида Лукова — «Две жизни» (1961), Самсона Самсонова — «Оптимистическая трагедия» (1963). Интересно, что в фильме «Жажда» Тихонов впервые примерил форму немецкого офицера и роль советского разведчика — он играл разведчика, заброшенного в немецкий тыл во время войны.

Во второй половине 1960-х годов Вячеслав Васильевич сделал большой шаг к вершинам актёрского мастерства — была сыграна роль Андрея Болконского в эпопее Сергея Бондарчука «Война и мир». Роль потребовала от актёра полной самоотдачи, и Тихонов, подобно всем участникам съёмок, работал с неимоверным напряжением сил.

После столь сложной и изнурительной роли Вячеслав Васильевич блестяще сыграл учителя Мельникова в фильме Станислава Ростоцкого «Доживём до понедельника». Его Мельников стал идеальным героем и образцом для подражания. За эту работу Вячеславу Васильевичу Тихонову в 1970 году была присуждена Государственная премия СССР.

В телесериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» Тихонов сыграл самую «звёздную» свою роль — Исаева-Штирлица. Актёрская удача Тихонова принесла ему невиданную популярность, и в 1976 году он был награждён Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых. В том же году вступил в КПСС. Похожую роль сотрудника советских спецслужб Вячеслав исполнил в телесериале «ТАСС уполномочен заявить…» по роману того же Юлиана Семёнова, окончательно укрепив свой образ в качестве образцового «советского разведчика».

В 2002 году у актёра случился инфаркт миокарда.

28 ноября 2009 года актёр был госпитализирован в ЦКБ из-за проблем с сердцем.

4 декабря 2009 года в 16:00 по Москве на 82-м году жизни Вячеслав Васильевич Тихонов умер.

Семейная жизнь

Первым браком актёр был женат на актрисе Нонне Мордюковой (с которой прожил 13 лет). В браке родился сын Владимир (внуки Василий и Владимир от разных браков сына).

Второй женой актёра стала Тамара Ивановна, подарившая ему дочь Анну (дети которой — Вячеслав и Георгий).

Творчество

Роли в театре

«Обыкновенное чудо» Евгения Шварца — Медведь

Фильмография 1948 — Молодая гвардия — Владимир Осьмухин

1950 — В мирные дни — Гриневский

1951 — Тарас Шевченко — представитель петербургской молодежи

1952 — Максимка — Лейтенант Горелов

1956 — Сердце бьётся вновь — Леонид Васильевич Голубев, врач-терапевт

1958 — Ч.П. — Чрезвычайное происшествие — матрос Виктор Райский

1958 — Дело было в Пенькове — Матвей Морозов

1959 — Майские звёзды — Рукавичкин

1959 — Жажда — Безбородько

1960 — Мичман Панин — мичман Панин

1961 — Две жизни — князь Сергей Нащокин

1962 — На семи ветрах — Суздалев

1963 — Оптимистическая трагедия — Алексей

1967 — Война и мир — Андрей Болконский

1968 — Доживём до понедельника — Илья Семенович Мельников

1969 — Семейное счастье — Капитонов

1970 — Карусель — Хозяин дома

1971 — Человек с другой стороны — Виктор Крымов

1971 — Егор Булычёв и другие — Павлин

1973 — Семнадцать мгновений весны — Штирлиц

1974 — Фронт без флангов — Млынский

1976 — Они сражались за родину — Николай Стрельцов

1976 — …И другие официальные лица — Костантин Павлович Иванов

1976 — Повесть о человеческом сердце

1977 — Белый Бим Чёрное ухо — Иван Иванович, писатель, хозяин Бима

1977 — Диалог — Ершов

1978 — По улице комод водили — Хозяин комода

1978 — Фронт за линией фронта — Млынский

1979 — Профессия — киноактёр

1981 — Отпуск за свой счёт — закадровый текст

1982 — Фронт в тылу врага — Млынский

1982 — Однолюбы

1984 — Европейская история — Петер Лоссер

1984 — ТАСС уполномочен заявить… — Константинов

1985 — Битва за Москву — закадровый текст

1986 — Приближение к будущему — Лунин

1987 — Апелляция — Плотников

1988 — Убить дракона — Архивариус Шарлемань

1989 — Любовь с привилегиями/Городские подробности — Константин Гаврилович Кожемякин

1991 — Призраки зелёной комнаты — Мартин Чиверел

1992 — Бесы — Тихон, Архиерей на покое

1992 — Жрецы и алтари (фильм)

1993 — Несравненная (фильм)

1993 — Провинциальный бенефис (фильм) — Великатов

1993 — Кодекс бесчестия — бухгалтер Чугунов

1994 — Бульварный роман — Кандинский

1994 — Утомлённые солнцем — Всеволод Константинович

1995 — Авантюра

1996 — Милый друг давно забытых лет — отец Маши

1998 — Зал ожидания — Директор детдома Зайцев

1998 — Сочинение к Дню Победы (фильм) — Эмигрант

1998 — Берлинский экспресс (фильм) — Георгий Астангов

2006 — Глазами волка

2006 — Андерсен. Жизнь без любви — Бог

2010 (ожидается) — Утомлённые солнцем 2 — Всеволод Константинович

Признание и награды

Герой Социалистического Труда (1982)

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (8 февраля 2003) — за большой вклад в развитие отечественного киноискусства

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (5 августа 1995) — за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства и культуры

Орден Почёта (8 февраля 2008) — за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность

Орден Ленина

Орден Октябрьской Революции

Орден «Знак Почёта»

Народный артист СССР (1974)

Ленинская премия (1980) за фильм «Белый Бим Чёрное ухо».

Государственная премия СССР (1970) за роль Мельникова в фильме Станислава Ростоцкого «Доживём до понедельника»

Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1976) за роль Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны»

Премия КГБ СССР (1978) за участие в телесериале «Семнадцать мгновений весны»

(Биография взята из Википедии)