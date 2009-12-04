Ющенко предлагает провести саммит «Восточного партнерства» в 2011 г.

Украинская сторона предлагает провести следующий саммит Инициативы ЕС «Восточное партнерство» в Украине в первой половине 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Киеве на пресс-конференции после завершения пленарного заседания 13-го саммита Украина-Европейский Союз.

По его словам, сегодня «Восточному партнерству» уделялось очень много внимания. Речь шла о наполнении инициативы конкретными проектами.

«Мы начали сближение позиций по ряду региональных проектов, как на двусторонней основе Украина–ЕС, так и на основе проектов сближения с членами “Восточного партнерства”, в частности, с нашими соседями», - сказал В.ЮЩЕНКО.