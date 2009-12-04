Главное на 4 декабря (вечер)

Финансы

Всемирный банк (ВБ) считает целесообразным провести диагностику украинских банков по итогам работы в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдавии Мартин РАЙЗЕР.

По его словам, диагностика должна быть проведена в первые недели 2010 года.

Кроме того, в ВБ считают, что Украина уже сейчас должна определиться со стратегией развития государственных банков и стратегией выхода государства из состава акционеров тех банков, где правительство получило контроль в результате их докапитализации за бюджетные средства.

Доходы Государственного бюджета Украины (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) за январь-ноябрь 2009 г. составили 181,363 млрд. грн., или 96,9% от плана помесячной росписи.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственного казначейства Украины.

В январе-ноябре т.г. в общий фонд Госбюджета мобилизировано 152,165 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС), или 99,7% от плана, в специальный фонд – 29,198 млрд. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений).

В ноябре т.г. в Госбюджет мобилизовано 33,470 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), в т.ч. в общий фонд – 31,258 млрд. грн. (100,1% процента плановых показателей ноября).

В январе-ноябре 2009 г. органами Государственного казначейства возмещено из бюджета 33,256 млрд. грн. налога на добавленную стоимость, в том числе в ноябре – 2,255 млрд. грн.

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ 6 декабря проведет переговоры с Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время встречи в Киеве с Тройкой ЕС - премьер-министром председательствующей в Евросоюзе Швеции Фредриком РАЙНФЕЛЬДТОМ, президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Мы достигаем компромиссов относительно продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы достигаем компромиссов относительно подписания всех документов по пересмотру нашей программы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня вечером она планирует провести телефонный разговор с исполнительным директором МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ для уточнения всех деталей.

«А уже в воскресенье наша делегация во главе с вице-премьер-министром Григорием НЕМЫРЕЙ выезжает в Международный валютный фонд для того, чтобы пройти все без исключения вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня», - сказала она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что вопрос сотрудничества МВФ с Украиной «является не совсем ординарным, потому что ситуация осложняется внутриполитической ситуацией».

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в ноябре 2009 года, по оперативным данным, уменьшились на 1,5%, или 421 млн. долл., – до 27 млрд. 290,9 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за ноябрь составил 11 млрд. 609,7 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 541,1 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам ноября составил 3 млрд. 273 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 148,5 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 2 млрд. 124,5 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц выросли на 295,1 млн. долл. и на 30 ноября т.г. составили 13 млрд. 868,5 млн. долл.

Новости ТЭК

ОАО «Газпром» подтверждает, что НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась за потребленный в ноябре газ.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель "Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Деньги пришли», - сказал он.

При этом С.КУПРИЯНОВ, не называя точной суммы, подчеркнул, что «Нафтогаз» оплатил весь газ, потребленный в ноябре. «Сколько положено, столько и заплатили», - сказал он.

Европейский Союз готов и в дальнейшем сотрудничать с Украиной в модернизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве по итогам саммита Украина-ЕС сказал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

По его словам, энергетика является ключевым вопросом сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что во многом решение энергетических вопросов связано с модернизацией украинской газотранспортной системы.

Он напомнил, что в марте состоялась международная конференция при участии представителей Украины, ЕС, международных финансовых организаций, на которой обсуждались последующие шаги для модернизации украинской ГТС.

Ж.БАРРОЗУ подчеркнул, что это направление сотрудничества будет развиваться и в дальнейшем.

Визовая политика

Украина и Европейский Союз начинают переговорный процесс относительно оптимизации визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Киеве на пресс-конференции после завершения пленарного заседания 13-го саммита Украина - ЕС.

По словам В.ЮЩЕНКО, во время саммита стороны договорились о «начале процесса переговоров по оптимизации и усовершенствованию визового режима»

Как сказал Президент, стороны засвидетельствовали, что после последних решений относительно либерализации визового режима произошли положительные сдвиги относительно поездок как украинцев в ЕС, так и наоборот.

«Мы, безусловно, должны дальше идти по усовершенствованию визовой политики. И этим вопросам мы уделили ключевое внимание», - сказал глава государства.

В частности, в Совместном заявлении Украины и ЕС, которое было принято во время саммита Украина – ЕС в Киеве отмечается, что лидеры Украины и ЕС согласились с важностью интенсификации контактов между ЕС и Украиной и приветствовали прогресс в имплементации Соглашений между Украиной и ЕС в сфере визового упрощения и реадмиссии, что способствует контактам между людьми и помогают сторонам бороться с нелегальной миграцией. В этом контексте стороны признали важность всесторонней миграционной политики и международных стандартов в сфере защиты и предоставления убежища.

Лидеры подчеркнули значение дальнейшего сотрудничества с целью полной имплементации соглашений Украины и ЕС в сфере визового упрощения и реадмиссии и рассчитывают на дальнейшие конструктивные дискуссии относительно Соглашения об упрощении визового режима в рамках компетентного Общего Комитета весной 2010 г. в свете предложений Украины относительно дальнейших визовых упрощениях для украинских граждан, а также с учетом развития законодательства ЕС в сфере визовой политики.

Лидеры ЕС и Украины оценили прогресс в диалоге, начатом в 2008 году с целью подготовки соответствующих условий для введения безвизового режима в долгосрочной перспективе. Они приветствовали отчет должностных лиц от 19 ноября для саммита, отметив достигнутый прогресс, и одобрили предложение перейти к структурированному визовому диалогу, который будет сосредоточиваться на последовательных приоритетах относительно мероприятий и рекомендаций для украинских властей.

Украина и ЕС намерены продолжать диалог относительно безвизового режима во время следующей министерской встречи Украина - ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности в свете отчета старших должностных лиц о достигнутом прогрессе.

(УНИАН)