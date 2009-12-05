Президент и премьер сегодня посетят Харьковщину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО в 12.30 примет участие в Муниципальных слушаниях «Конституционные принципы организации местной власти».

Трансляцию мероприятия будут осуществлять Национальная телекомпания Украины, Всемирная служба «УТР» и НРКУ.

Также Президент примет участие в торжественном открытии стадиона «Металлист».

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО также отбыла с рабочей поездкой на харьковщину.

Как передает корреспондент УНИАН, в первой половине дня в Харькове Ю.ТИМОШЕНКО посетит реконструированный спортивный комплекс «Металлист».

Затем премьер-министр посетит Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова и ОАО «Турбоатом». Она ознакомится с работой предприятий и проведет встречу с трудовыми коллективами.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в прямом эфире Харьковского областного государственного телевидения.

Премьер не планирует принимать участие в открытии стадиона «Металлист» после реконструкции.

Сегодня же вечером Ю.ТИМОШЕНКО вернется в Киев.