В Перми крупный пожар в ночном клубе унес более 100 жизней

Сегодня ночью в Перми в ночном клубе «Хромая лошадь» произошел крупный пожар, в результате которого погибло 102 человек, 134 ранены, передает РИА «Новости».

"Около половины из пострадавших находятся в тяжелом состоянии с ожогами дыхательных путей", - сообщил представитель главного управления МЧС РФ по Пермскому краю.

ЧП произошло около часа ночи по местному времени, на вечеринке в честь семилетия со дня основания ночного клуба-кафе. Клуб выгорел практически полностью: при общей площади заведения 500 квадратных метров площадь пожара составила 400 квадратных метров. Большинство людей погибли во время давки от угарного газа.

Очевидцы трагедии находятся в шоковом состоянии и вспоминают, как после возгорания фейерверка начался сильнейший пожар, пошел едкий дым, люди задыхались от угарного газа и пытались вырваться через служебный выход, место расположения которого было известно не всем.

Руководство России создало комиссию по расследованию причин пожара и оказанию помощи пострадавшим, следствие отвергает версию теракта и считает причиной ЧП неправильное использование пиротехники.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования российскому народу и премьер-министру Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ в связи с пожаром в ночном клубе в Перми, который унес более ста жизней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

"С грустью узнала о страшном пожаре, который произошел ночью в городе Пермь. Это большая трагедия для всех нас, ведь недавно и Украина пережила подобное горе. Жаль, что из-за трагической случайности из жизни ушли молодые, полные энергии люди, у которых вся жизнь была впереди... Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме соболезнования.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Перми в результате пожара в ночном клубе погибли 102 человека, еще 134 пострадали.

Следствие считает, что причиной пожара было неправильное использование пиротехники.