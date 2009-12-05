Тимошенко уйдет в оппозицию, если проиграет выборы

Кандидат на пост Президента Украины, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении уйти в оппозицию, в случае проигрыша на президентских выборах.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в программе «Большая политика с Евгением Киселёвым» на телеканале «Интер».

«Могут быть любые варианты, хотя я твердо верю в победу, но если какой-нибудь другой вариант – я просто уйду в оппозицию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, глава правительства отметила, что ее политическая сила будет осуществлять контроль на избирательных участках, чтобы не допустить возможной фальсификации результатов. По ее словам, в Украину приглашено достаточное количество наблюдателей от ОБСЕ и других международных организаций. «Я убеждена, что такие попытки будут. Действительно в законе есть недопустимые позиции, которые нам не дали изменить, но мы будем защищать результат с международными наблюдателями со всей нашей командой и людьми», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что сейчас ее избирательной команде очень трудно работать. «Все против меня. Это не просто так, это не случайность, потому что они (оппоненты) твердо знают, что мой приход к власти – это конец всех их схем, всем их искусственному на стране процветании. Они это хорошо знают, поэтому они сплотились так, что их просто различить невозможно», - отметила кандидат в президенты.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что накануне начала избирательной кампании подавляющее большинство ее советников рекомендовали ей уйти в отставку с должности премьер-министра, но она не согласилась с таким советом. «Я никогда не привыкла прятаться, я считаю, что это была бы, по моему мнению, банальное предательство того, что я точно знала, что те ребята, которые сейчас себя позиционируют как хорошие хозяйственники, экономисты, финансисты, а в действительности они неплохо поживились за прошлые годы и из них вряд ли кто-то с этим кризисом справится», - объяснила она.