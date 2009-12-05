Тимошенко: Квотный принцип формирования КМУ неэффективен

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает неэффективным квотный принцип формирования правительства.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня в программе «Большая политика с Евгением Киселёвым» на телеканале «Интер».

«Мы (фракция БЮТ) формировали половину правительства, другая часть - это коалиционные силы, которые давали на должность министров, и не брать ты не имел права потому, что потом не поддержат голосование в парламенте, это так называемый квотный принцип, который никуда не годится», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, правительство должно формироваться на основе профессиональных кандидатур, предложенных профессиональными общественными организациями. «Я взяла обязательство публично в присутствии большого количества средств массовой информации, что именно того человека буду подавать в парламент, который поддержан профессиональной средой. Я больше не хочу, чтобы кадровые отделы были в отдельно взятом селе. Я больше не хочу, чтобы это формировалось по партийному, или по квотному принципу, исключительно по профессиональному принципу», - сообщила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что именно по таким принципам будет формироваться правительство после президентских выборов. «Я свое слово выполню с точностью к тому как я сказала», - подчеркнула она.

Глава правительства отметила, что в результате квотного формирования правительства сейчас в составе Кабинета Министров нет части министров. Кроме того, по ее словам, правительство не имеет влияния на местную властную вертикаль. «Мы сегодня, по сути, висим в воздухе, не опираясь на те структуры, которые являются вертикальными, и которые обеспечивают претворение исполнительной власти в жизнь, и при этом я абсолютно четко беру всю ответственность на себя, потому что я знаю, что иного пути не существует», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.