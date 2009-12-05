7 декабря в России объявлен днем траура

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об объявлении по всей стране 7 декабря днем траура в связи с пожаром в Перми, унесшим жизни более 100 человек, сообщила в субботу пресс-служба Кремля. В Перми в ночь на субботу на вечеринке в клубе "Хромая лошадь", отмечавшем семилетие, возник пожар. Клуб выгорел практически полностью: при общей площади заведения 500 квадратных метров площадь пожара составила 400 квадратных метров. По последним данным, жертвами трагедии стали 103 человека, более 130 пострадали.

Глава государства постановил объявить 7 декабря днем траура в России, приспустить в этот день государственные флаги РФ на всей территории страны. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить 7 декабря развлекательные передачи и мероприятия.

Президент также поручил правительству совместно с органами госвласти Пермского края принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. Также Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших. Сообщает РИА Новости.