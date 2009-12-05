Порошенко опроверг слухи об интересе к резиденции Лазаренко

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что слухи о его интересе к бывшей резиденции экс-премьер-министра Павла ЛАЗАРЕНКО не имеют под собой никаких оснований.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№47 (775) от 5-11 декабря 2009).

По словам П.ПОРОШЕНКО, резиденция была обустроена за его личный счет и вскоре будет переведена на баланс МИД.

«Что же касается резиденции, то с Президентом и премьером было согласовано, что единственному, кому нужна эта резиденция, - это МИД. Я внес предложение, чтобы мы обустроили эту резиденцию для размещения в ней глав иностранных государств во время их визитов в Украину, для формирования имиджа Украины как страны, способной обеспечить соответствующий уровень пребывания на нашей территории руководителей других государств», - сообщил министр.

«В итоге имею поддержку этого предложения, но не имею денег. Тогда мной было принято решение, чтобы за счет моих личных средств, за счет спонсорской помощи мы обустроили эту дачу. Мы в рекордные сроки за три с половиной недели привели ее в надлежащий вид, была закуплена украинская мебель, украинская осветительная аппаратура, картины современных украинских художников», - объяснил П.ПОРОШЕНКО.

В то же время, руководитель МИД сообщил о подготовке указа Президента о передаче этой резиденции на баланс министерства, что позволит официально использовать ее для размещения глав иностранных государств во время их визитов в Украину.

«Я не собираюсь там жить, у меня есть квартира в Киеве, есть участок, на котором я строюсь уже девять с половиной лет и это известно всей Украине», - заверил П.ПОРОШЕНКО.