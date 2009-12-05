Возможность изменять списки в день выборов - источник фальсификаций

Возможность корректировать списки избирателей непосредственно в день выборов является источником возможных фальсификаций и знаменует собой регресс в процессе обеспечения прозрачности выборов.

Такое мнение высказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА в комментарии для еженедельника «Зеркало недели» (№ 47(775) от 5-11 декабря 2009 года).

«Несмотря на то, что КСУ запретил откровенно неконституционные нормы закона о выборах Президента, там остались моменты, которые ну никак не вяжутся с проведением демократических выборов. Один из них — возможность корректировать списки избирателей в день выборов», — сказал А.МАГЕРА.

Он напомнил, что возможность коррекции избирательных списков уже приводила к массовым фальсификациям во время предыдущих президентских выборов.

«Эта норма была в джентльменском наборе фальсификаций в 2004 году. Ее удалось изъять из закона о парламентских выборах, — отметил зампредседателя ЦИК. — Однако на президентских мы решили наступить на те же грабли».

По мнению А.МАГЕРЫ, коррекция списков в день выборов и в этот раз может привести к многочисленным умышленным фальсификациям.

«Сейчас мы имеем в реестре примерно 36,5 миллионов избирателей. Так что сильно не удивляйтесь, если в день голосования их окажется 37 миллионов», — сказал он.

При этом заместитель председателя ЦИК напомнил, что реестр избирателей на сегодняшний день значительно улучшен по сравнению с 2007 годом.

«Реестр действительно не идеальный. Но нельзя впадать в крайности и говорить, что он плохой. Да, есть ошибки, но поверьте, на этих выборах списки будут намного качественнее, чем в 2007 году», — заявил А.МАГЕРА.