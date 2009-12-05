В Киевском зоопарке умер белогрудый медведь Ося

В Киевском зоопарке от пневмонии умер 20-летний уссурийский белогрудый медведь Ося, сообщает газета "Сегодня".

"Ося умер в четверг утром, ему было 20 лет. Надо сказать, что белогрудые медведи живут 24-25 лет максимум, поэтому он был уже пожилой. Ося болел хронической пневмонией, врачи и так насколько могли поддерживали его, но после трех лет болезни он умер", - сообщила директор зоопарка Светлана Берзина.

По информации издания, теперь в столичном зверинце из медведей этого редкостного вида осталось всего две пары животных, которые даже занесены в Красную книгу. В свою очередь, зоозащитники и бывшие сотрудники зоопарка утверждают, что Ося умер из-за плохих условий содержания.

"Можно сказать, что в зоопарке на одного узника стало меньше. Он уже года два болел воспалением легких, его лечили. Вообще простудными заболеваниями в зоопарке болеют все медведи и другие животные, находящиеся в тесных и сырых клетках. Медведей содержат во внутреннем дворике медвежатника, куда почти не доходит солнечный свет", - заявил недавно уволенный со скандалом бывший заведующий просветительским отделом зоопарка Сергей Григорьев, слова которого приводит газета.

По словам Берзиной, в зоопарке есть еще две пары таких же молодых белогрудых медведей и скоро их может стать больше. "Мы их специально не спариваем, потому что для пополнения медвежьей семьи пока нет места. Хотя на белогрудых медвежат у нас уже есть заказы от других зоопарков. Надеемся, что весной, когда откроем новый павильон для медведей, у наших пар появятся детки", - поделилась планами Берзина.