На следующей неделе в Украине будет облачно

6-7 декабря в Украине сохранится облачная с прояснениями погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 6 декабря в Украине, кроме западных областей, 7 декабря в южной части, а днем и на западе местами возможен небольшой дождь, кое-где (кроме юга) с мокрым снегом. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, 7 декабря в восточных областях, Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в южных областях ночью и днем 0-6° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 6 декабря 8-13°, 7 декабря 4-9° тепла; на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, в Закарпатье до 9° тепла, в восточной части 7 декабря ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

8-9 декабря на Правобережье и в Крыму ожидаются небольшие осадки, в Карпатах 9 декабря умеренные; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге и крайнем западе днем до 6° тепла; в восточной части и на севере Левобережья ночью 2-7° мороза, 9 декабря до 10°, днем 0-5° мороза.

6 декабря в Киеве и области местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по Киеву около 0°, днем 1-3° тепла; по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

7-8 декабря сохранится облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве на протяжении суток 7 декабря 0-2° тепла, 8 декабря 0-2° мороза.

9-10 декабря существенных осадков не ожидается. Температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.