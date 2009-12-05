Во Львове специально сеют панику о плохом качестве воды

Львовское городское коммунальное предприятие «Львовводоканал» обратилось с соответствующими письмами в прокуратуру, СБУ и милицию с целью установления лиц, которые во Львове распространяют провокативные листовки с призывом не пить воду из кранов, «которая приводит к заболеваниям», этим самым распространяя панические настроения среди населения города. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Во «Львовводоканале» опровергают распространенную информацию в листовках о том, что питьевая вода во Львове некачественная.

«Эта информация не отвечает действительности и не имеет никакой почвы. Вода во Львове подается по привычному графику и удовлетворяет санитарным нормам. Мы обратились с соответствующими письмами в прокуратуру, СБУ и милицию для выяснения обстоятельств», – отметил в комментарии УНИАН директор ЛГКП «Львовводоканал» Мирослав ЗАПЛАТИНСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, контроль за качеством воды в городе осуществляется химико-бактериологическими лабораториями коммунального предприятия «Львовводоканал» и городской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС).

«Качество питьевой воды во Львове является одним из лучших в Украине и отвечает требованиям стандарта – ГОСТ 2874-82 и требованиям Государственных санитарных норм и правил №383. Ежедневно лабораториями «Львовводоканала» и СЭС отбирается и исследуется около 50 проб воды по 32 показателям. Вода во Львов поступает лишь из артезианских скважин, глубина которых от 40 до 200 метров. Каждый район Львова получает воду из разных водозаборов. Следовательно, везде она качественна, но отличается по химическому составу, а поэтому и свойствами. Впрочем, вся вода, которая подается в город, безопасная и качественная», - отмечается в сообщении пресс-службы.