В Твери во время съемок фильма взорвалась пиротехника

В Твери произошел взрыв пиротехники во время съемок фильма о войне «Звездный час».

Как передает "Газета.ру" об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Выбиты десятки стекол в четырех домах, расположенных рядом с местом съемки», – отметил собеседник.

По его словам, причиной взрыва, скорее всего, стала ошибка пиротехников, неверно рассчитавших применяемые в фильме спецэффекты.

«На место происшествия выехали представители администраций Тверской области и Твери, сотрудники управления МЧС по Тверской области. Сейчас в соседних домах идет поквартирный обход, чтобы окончательно убедиться, что от взрыва никто не пострадал», – добавил источник.