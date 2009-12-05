Гриценко: кандидаты закупили на миллионы новогодних подарков

Гриценко заявляет, что некоторые кандидаты в президенты закупили избирателям новогодних «подарков» на сотни миллионов

Киев. 5 декабря. УНИАН. Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что некоторые самые рейтинговые кандидаты в президенты закупили новогодних «подарков» избирателям на сотни миллионов гривен.

Об этом политик сказал в эфире программы «Шустер Live», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Методы борьбы с коррупцией очевидны, а побороть ее метастазы не так уж и сложно», - убежден он.

А.ГРИЦЕНКО уверен: надо лишить государство «взяткоемких» функций, ввести жесткую ответственность за взятку и коррупцию, заставить чиновников всех уровней декларирования свои расходы и расходы членов семьи, а также снять неприкосновенность.

Очень мное в борьбе с коррупцией, по мнению кандидата в Президенты, зависит от первого лица государства. «Ведь чиновники быстро понимают, кто как будет работать, «кто прикроет их корыто, а кто нет», - заметил он.

А.ГРИЦЕНКО рассказал, что на посту министра обороны устоял перед искушениями, не брал и никому не давал взятки.

«Я могу сейчас спокойно смотреть людям в глаза, - сказал он. - Когда работал министром обороны и надо было отвезти жену в больницу, я нанял служебный автомобиль, заплатил по квитанции и до сих пор ее храню. Я ничего не сказал об этом генералам, но через две недели проверил динамику вызова служебного транспорта в выходные дни. Она упала в 5 раз. Все начали платить, потому что платит министр».

По его словам, сегодня достаточно было бы Президенту и правоохранительным органам иметь желание бороться с коррупцией, и она была бы преодолена.

«Стоит лишь взять в понедельник данные из зала vip-лиц в аэропортах Борисполя, Донецка, Одессы, Харькова, Симферополя относительно того, кто из чиновников улетел оттуда на частных или чартерных самолетах за границу. Надо проверить, были ли эти люди в отпуске и имеют ли достаточно средств на частные самолеты и рейсы. Убежден – они сразу же пошли бы под суд, - добавил А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что достаточно посмотреть, на каких автомобилях ездят районный милиционер, прокурор или судья и сравнить с их зарплатой, чтобы понять, есть ли среди них взяточники.

Однако, по мнению кандидата в Президенты, «ни нынешний глава государства, ни ТИМОШЕНКО, ни ЯНУКОВИЧ не желают по-настоящему бороться с коррупцией и взяточничеством».

«Президент прикрывает 120 миллиардов, разворованных через схемы рефинансирования банков. ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ не хотят исключать из своих рядов основоположников РосУкрЭнерго и Тендерной палаты, которые за последние три года в Украине стали причиной десятков миллиардов потерь», - сказал А.ГРИЦЕНКО и заметил, что «поверит в искренность намерений ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА бороться с коррупцией только тогда, когда этих людей не будет среди их однопартийцев».

«Иначе тезис о борьбе с коррупцией, звучащий из уст первых лиц, не более чем пустая болтовня», - подчеркнул кандидат в Президенты.

Он также подчеркнул необходимость со стороны правоохранительных органов предотвращать политическую коррупцию во время новогодних праздников.

«Я имею информацию, что на сотни миллионов двумя наиболее рейтинговыми кандидатами уже закуплены свитера, зонтики, флэшки, часы и другие подарки для избирателей, которыми они будут пытаться их купить. Это будет политическая коррупция. Поэтому стражам порядка надо пристально смотреть за ними, и в случае подкупа населения снять такого кандидата с гонки», - призвал А.ГРИЦЕНКО.