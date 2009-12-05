Главное на 5 декабря

Хроника дня

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Делегация Кабмина едет в США просить заем в 2 млрд. долл. , заявляет Ющенко; Тимошенко надеется на продолжение сотрудничества с МВФ еще в текущем году; Украина продолжит переговоры о поставках ЯТ с Францией и США - Порошенко; в Перми пожар в ночном клубе унес более 100 жизней

Финансы: Делегация Кабмина едет в США просить заем в 2 млрд. долл. , заявляет Ющенко Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительственная делегация едет в США просить заем в 2 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Харькове на муниципальных слушаниях «Конституционные принципы организации местной власти».

«Через день в Вашингтон едет очередная правительственная делегация премьер-министра за двумя миллиардами долларов очередного займа. Поскольку до конца месяца необходимо 36 миллиардов гривен для обслуживания расходов», - заметил он.

По словам Президента, сегодня страна имеет «гарантированных долгов» 280 млрд. дол., хотя несколько лет назад было только 80 млрд. дол.

«Это значит, что на каждого из вас, 46 миллионов украинцев, государственные долги составляют 6 тысяч гривен», - заметил Президент.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в проекте государственного бюджета на 2010 год правительство предлагает предусмотреть на обслуживание внешнего государственного долга 22 млрд. грн. Он подчеркнул, что этой суммы достаточно для финансирования образования, медицины и оборонной сферы Украины. Глава государства назвал такие расходы «негосударственнической политикой правительства».

Тимошенко надеется на продолжение сотрудничества с МВФ еще в текущем году

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что сотрудничество между Украиной и Международным валютным фондом продолжится еще в текущем году.

Об этом она заявила на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН, каким образом правительство видит продолжение сотрудничества с МВФ, учитывая, что письмо о намерениях его продолжить не подписали ни Президент Виктор ЮЩЕНКО, ни председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Ми боремся за продолжение сотрудничества, и думаю, что это будет достигнуто до конца года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ 6 декабря проведет переговоры с представителями МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной.

Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. С 2008 года Украина получила уже три транша кредита МВФ на общую сумму 12 млрд. дол.

После подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 30 октября с.г. закона о повышении социальных стандартов директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года. Вместе с тем, 9 ноября с.г. Представительство МВФ в Украине сообщило, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

4 декабря глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявила, что В.ЮЩЕНКО не будет подписывать письмо намерений о согласовании действий украинской власти к МВФ, которое необходимо для выделения Украине четвертого транша кредита stand by.

На сегодняшний день это письмо о продолжении сотрудничества подписали и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ и премьер-министр. Этим документом, при условии подписания Президентом и главою Нацбанка, Украина должна продемонстрировать единство позиции относительно условий дальнейшего продолжения сотрудничества и получения 4-го транша кредита.

В интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№47 (775) от 5-11 декабря в 2009 г.) первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает, что Украина не имеет шансов до окончания президентских выборов получить от МВФ очередной транш кредита, поскольку не выполнила свои обязательства перед фондом.

Шлапак: Украина не имеет шансов до выборов получить очередной транш МВФ Первый заместитель председателя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает, что Украина не имеет шансов до окончания президентских выборов получить от Международного валютного фонда очередной транш кредита.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№47 (775) от 5-11 декабря в 2009 г.).

«При таких разных позициях внутри украинской власти, я убежден, возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом невозможно. Минимум после 17 января 2010 года, когда, возможно, будет новая политическая конфигурации», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что подписав соглашение с МВФ в июле этого года и авансом получив транш, Украина, кроме принятия закона относительно упрощения процедуры вхождения капитала в банки, не выполнила своих обязательств.

При этом А.ШЛАПАК добавил: «Правительство получило «на халяву» 1,5 млрд. СПЗ, то есть 2 млрд. долл., или 16 млрд. грн., без каких-либо обязательств. МВФ не выставил даже платежных инструкций относительно использования этих средств - для погашения внешних обязательств правительства по долгам или платежей за газ. Средства пошли на покрытие дефицита бюджета, выплаты пенсий и т.д.»

«Сейчас вопрос стоит так: давайте в очередной раз напишем письмо, посыплем голову пеплом и скажем: «Ну, не получилось у нас, простите нас еще раз, дайте нам эти деньги! А уже в 2010-м, после выборов, мы себя покажем!» Примерно такой текст был предложен правительством», — объяснил А.ШЛАПАК.

По его словам, Президент готов просить деньги у МВФ, если будут выполнены все обязательства, подписанные в июле этого года. «Выполним - тогда абсолютно вправе рассчитывать на очередной транш от МВФ», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. С 2008 года Украина получила уже три транша кредита МВФ на общую сумму 12 млрд. дол.

После подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 30 октября с.г. закона о повышении социальных стандартов директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года. Вместе с тем, 9 ноября с.г. Представительство МВФ в Украине сообщило, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

ТЭК: Украина продолжит переговоры о поставках ЯТ с Францией и США

Украина считает Россию одним из самых эффективных партнеров в сфере ядерной энергетики, однако не видит оснований для прекращения переговоров и сотрудничества с американскими и французскими компаниями.

Об этом заявил министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО в интервью изданию «Зеркало недели» (№47 от 5-11 декабря 2009 года).

«Россия является одним из самых эффективных с точки зрения предлагаемой цены, самых привлекательных с точки зрения условий сотрудничества партнеров в ядерной энергетике. Поэтому, я считаю, целиком оправдано участие России в тендерах по строительству как новых энергоблоков, так и мощностей по производству ядерного топлива в рамках реализации утвержденной СНБОУ концепции создания элементов топливно-ядерного цикла и переработки ядерного топлива», — отметил П.ПОРОШЕНКО.

Вместе с тем, по словам министра, подобная привязка к одновекторной модели сотрудничества снижает конкурентную способность украинской ядерной энергетики.

«Именно поэтому сегодня мы не видим оснований для прекращения переговоров и сотрудничества в соответствии со взятыми на себя Украиной обязательствами, в том числе и с американцами, в частности с Westinghouse», — заявил министр.

Глава МИДа также добавил, что были определенные договоренности и с французской стороной, которые в полном объеме не реализованы.

Говоря о возможности создания Украиной собственного замкнутого ядерного цикла, П.ПОРОШЕНКО отметил, что у страны пока не хватает для этого ни финансового, ни научного, ни технологического потенциала.

«Хочу напомнить, что речь идет о ядерной энергетике, где приоритетом является безопасность. Игры с ядерной безопасностью страны мной как ответственным политиком приветствоваться не будут», — отметил министр.

Справка УНИАН. На данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».

В марте 2008 года НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали контракт на поставки ядерного топлива с 2011 года. Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС на протяжении 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.

ОПЕК: квоты на нефть останутся на прежнем уровне

Среди представителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) нет разногласий по поводу квот на нефть, которые, скорее всего, останутся на прежнем уровне, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на министра нефтяной промышленности Ливии Шукри Ганема (Shukri Ghanem).

Отвечая на вопрос, существует ли консенсус среди членов ОПЕК о сохранении прежнего уровня добычи нефти, министр ответил: "Думаю, да". "Я не считаю, что есть возражения относительно того, чтобы поддержать прежние квоты на предстоящей министерской встрече ОПЕК 22 декабря", - добавил ливийский министр, находясь в Каире на министерской встрече Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), где обсуждения ситуации на мировом энергетическом рынке. Подобное высказывание ливийского министра накануне способствовало незначительному росту цены на нефть на мировых рынках, отмечает Ассошиэйтед Пресс.

На Лисичанском НПЗ произошел выброс мазута

На Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе (ЗАО «ЛИНИК») произошел выброс мазута, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, вчера в 15.14 на одной из установок возникла разгерметизация с последующим выбросом газообразной фазы мазута в окружающую среду. В 18.25 разгерметизация была ликвидирована.

В восстановительных работах были задействованы 30 человек.

Власть: Президент и премьер сегодня посетили Харьковщину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО в 12.30 примет участие в Муниципальных слушаниях «Конституционные принципы организации местной власти».

Трансляцию мероприятия будут осуществлять Национальная телекомпания Украины, Всемирная служба «УТР» и НРКУ.

Также Президент примет участие в торжественном открытии стадиона «Металлист».

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО также отбыла с рабочей поездкой на харьковщину.

Как передает корреспондент УНИАН, в первой половине дня в Харькове Ю.ТИМОШЕНКО посетит реконструированный спортивный комплекс «Металлист».

Затем премьер-министр посетит Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова и ОАО «Турбоатом». Она ознакомится с работой предприятий и проведет встречу с трудовыми коллективами.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в прямом эфире Харьковского областного государственного телевидения.

Премьер не планирует принимать участие в открытии стадиона «Металлист» после реконструкции.

Сегодня же вечером Ю.ТИМОШЕНКО вернется в Киев.

Промышленность: Кабмин выступит гарантом при привлечении кредита «Турбоатома» - Тимошенко

Правительство готово выступить согарантом для привлечения кредитов на 100 млн. долл. для проведения модернизации ОАО «Турбоатом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге, после обсуждения с руководством предприятия перспектив его развития.

«Мы определили, что нужно приблизительно 100 млн. долл. для того, чтобы сделать полную модернизацию завода, такую, которая нужна на этом этапе, и договорились, что государство выступит согарантом для получения такого кредита, который будет взят под минимальные проценты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что «Турбоатом» имеет очень хорошие перспективы для развития и сможет в необходимом объеме обеспечить отечественную атомную энергетику турбинами, корпусами для реакторов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что завод «Турбоатом» участвует и в строительстве Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, достройке реакторов атомных станций. Премьер подчеркнула, что прибыль предприятия за последние два года возросла более чем в 4 раза, а производство - более чем в 2,5 раза.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что продукция предприятия «Турбоатом» поставляется в 45 стран мира.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром».

«Сварог Эссет Мэнеджмент», которую связывают с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».

В 2008 году ОАО «Турбоатом» увеличил чистую прибыль в 4,1 раза, по сравнению с 2007 годом, - до 145,383 млн. грн.

ЧП: В Перми в результате крупного пожара в ночном клубе погибло более 100 человек, 134 ранены Сегодня ночью в Перми в ночном клубе «Хромая лошадь» произошел крупный пожар, в результате которого погибло 102 человек, 134 ранены, передает РИА «Новости».

"Около половины из пострадавших находятся в тяжелом состоянии с ожогами дыхательных путей", - сообщил представитель главного управления МЧС РФ по Пермскому краю.

ЧП произошло около часа ночи по местному времени, на вечеринке в честь семилетия со дня основания ночного клуба-кафе. Клуб выгорел практически полностью: при общей площади заведения 500 квадратных метров площадь пожара составила 400 квадратных метров. Большинство людей погибли во время давки от угарного газа.

Очевидцы трагедии находятся в шоковом состоянии и вспоминают, как после возгорания фейерверка начался сильнейший пожар, пошел едкий дым, люди задыхались от угарного газа и пытались вырваться через служебный выход, место расположения которого было известно не всем.

Руководство России создало комиссию по расследованию причин пожара и оказанию помощи пострадавшим, следствие отвергает версию теракта и считает причиной ЧП неправильное использование пиротехники.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования российскому народу и премьер-министру Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ в связи с пожаром в ночном клубе в Перми, который унес более ста жизней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

"С грустью узнала о страшном пожаре, который произошел ночью в городе Пермь. Это большая трагедия для всех нас, ведь недавно и Украина пережила подобное горе. Жаль, что из-за трагической случайности из жизни ушли молодые, полные энергии люди, у которых вся жизнь была впереди... Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме соболезнования.

В Твери во время съемок фильма взорвалась пиротехника

В Твери произошел взрыв пиротехники во время съемок фильма о войне «Звездный час».

Как передает "Газета.ру" об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Выбиты десятки стекол в четырех домах, расположенных рядом с местом съемки», – отметил собеседник.

По его словам, причиной взрыва, скорее всего, стала ошибка пиротехников, неверно рассчитавших применяемые в фильме спецэффекты.

«На место происшествия выехали представители администраций Тверской области и Твери, сотрудники управления МЧС по Тверской области. Сейчас в соседних домах идет поквартирный обход, чтобы окончательно убедиться, что от взрыва никто не пострадал», – добавил источник.

7 декабря в России объявлен днем траура в связи с пожаром в Перми

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об объявлении по всей стране 7 декабря днем траура в связи с пожаром в Перми, унесшим жизни более 100 человек, сообщила в субботу пресс-служба Кремля. В Перми в ночь на субботу на вечеринке в клубе "Хромая лошадь", отмечавшем семилетие, возник пожар. Клуб выгорел практически полностью: при общей площади заведения 500 квадратных метров площадь пожара составила 400 квадратных метров. По последним данным, жертвами трагедии стали 103 человека, более 130 пострадали. Глава государства постановил объявить 7 декабря днем траура в России, приспустить в этот день государственные флаги РФ на всей территории страны. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить 7 декабря развлекательные передачи и мероприятия. Президент также поручил правительству совместно с органами госвласти Пермского края принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. Также Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших. Сообщает РИА Новости.