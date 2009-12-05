Можливість корегувати списки у день виборів - джерело для фальсифікацій

Можливість корегувати списки виборців безпосередньо в день виборів є джерелом можливих фальсифікацій й знаменує собою регрес у процесі забезпечення прозорості виборів.

Таку думку висловив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА в коментарі для тижневика «Дзеркало тижня» (№ 47(775) від 5-11 грудня 2009 року).

«Попри те, що КСУ заборонив відверто неконституційні норми закону про вибори Президента, там залишилися моменти, котрі ну ніяк не в’яжуться із проведенням демократичних виборів. Один із них - можливість коригувати списки виборців у день виборів», - сказав А.МАГЕРА.

Він нагадав, що можливість корекції виборчих списків вже призводила до масових фальсифікацій під час попередніх президентських виборів.

«Ця норма була присутня в джентльменському наборі фальсифікацій 2004 року. Її вдалося вилучити із закону про парламентські вибори, - зазначив заступник голови ЦВК. - Однак на президентських виборах ми вирішили наступити на ті самі граблі».

На думку А.МАГЕРИ, корекція списків у день виборів і на цей раз може призвести до численних навмисних фальсифікацій.

«Зараз у реєстрі приблизно 36,5 мільйона виборців. Тож не дуже дивуйтеся, якщо в день голосування їх виявиться 37 мільйонів», - сказав він.

При цьому заступник голови ЦВК нагадав, що реєстр виборців на сьогоднішній день значно покращено порівняно з 2007 роком.

«Реєстр справді не ідеальний. Але не можна впадати в крайнощі й говорити, що він поганий. Так, є помилки, але, повірте, на цих виборах списки будуть значно якісніші, ніж 2007 року», — заявив А.МАГЕРА.