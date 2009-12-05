Тимошенко на посту президента не будет конфликтовать с премьером

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на посту президента обещает не конфликтовать с главой правительства, об этом она заявила в субботу на брифинге в Харькове на ОАО "Турбоатом".

"Я хочу просто вас заверить, что я как президент страны буду всю полноту ответственности брать на себя, и именно поэтому не будет никаких конфликтов. Я думаю, что страна не будет даже точно знать фамилию премьер-министра следующего, потому что он будет работать просто в рабочем режиме и так, как следует", - сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что противостояние между президентами и премьер-министрами Украины происходили и происходят из-за несовершенства положений Конституции. "Страна, честно говоря, устала от всех политических противостояний, и в том числе за все 18 лет от противостояний между каждым президентом и каждым премьером, - так Конституция, к сожалению, построена", - сказала премьер.

Выборы президента Украины состоятся 17 января 2010 года. В пятницу в прямом эфире на одном из украинских телеканалов Тимошенко заявила, что не допускает для себя другого исхода выборов, кроме победы, но добавила, что в случае проигрыша будет в оппозиции.