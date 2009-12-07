Анонс на 7 декабря

9-00 - Состоится выступление и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко в рамках. Первой международной конференции по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов. А.Мельниченко сообщит о концепции усовершенствованных подходов органов Антимонопольного комитета к рынкам моторного горючего и об инициативах Комитета по изучению деятельности Platts. По завершении состоится брифинг для СМИ (отель “InterContinental”, ул.. В.Житомирская, 2-а, конференц-зал, 2-й этаж).

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10-30 - Состоится торжественное открытие ІІ Всеукраинского фестиваля социальных проектов. Будут презентованы лучшие социальные проекты, направленные на эффективное решение конкретных социальных проблем детей, молодежи и семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В церемонии открытия примет участие министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко. В программе: в 11-00 - брифинг; в 12-30 защита социальных проектов, в 14-40 и 15-15 мастер-классы (отель “Radisson SAS”, ул. Ярославов Вал, 22).

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11-00 - Начнется торжественное заседание по случаю Дня местного самоуправления при участии Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко (Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), ул. Институтская, 1). Просьба прибыть на место не позже 10:30.

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11-00 - Состоится презентация новых изданий «Международные стандарты финансовой отчетности -2009». Организатор - ВОО «Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины» (Всемирный банк, Днепровский спуск 1, 2-й этаж).

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12-00 - Состоится заседание Антикризисного совета общественных объединений промышленников, предпринимателей и работодателей. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах; народный депутат Украины Василий Гуреев; председатель Совета предпринимателей при КМУ Оксана Продан; зам..министра промышленной политики Украины Владимир Саченко, первый вице-президент Ассоциации судостроительных предприятий “Укрсудпром” Виктор Лисицкий, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило (УСПП, ул. Крещатик, 34, 3 этаж, зал заседаний).

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12-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция председателя правления МОО «Международная лига защиты прав граждан» Эдуарда Багирова на тему: «Клиент против банка: как не потерять жилье за долги?» (ул.Сретенская, 2/8).

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция инициативной группы торговцев ПФТС на тему: «Фондовый рынок отстаивает свои права. Повестка дня общего собрания членов ПФТС». Будут озвучены вопросы, связанные с развитием биржи и рынка в целом, среди которых ключевыми являются утверждение в новой редакции устава ассоциации, положения о совете ассоциации, положения о членстве в ассоциации и о досрочном прекращении полномочий действующих членов совета ассоциации, о выборе стратегического инвестора ОАО "Фондовая биржа ПФТС", о распределении акций биржи, принадлежащих ассоциации ПФТС, между ее членами. К участию приглашена Ирина Заря, президент биржи ПФТС. Участники: Александр Омельчук, ген.директор инвестиционной компании Phoenix Capital; Игорь Когут, ген.директор инвестиционной компании «Финекс Капитал»; Константин Шевчук, директор финансовой компании «КУБ»; Александр Суляев, президент компании «Спарта Капитал» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Отсутствие бюджета - 2010". Участники: политолог, кандидат политических наук Александр Палий и доктор политических наук, профессор, председатель Всеукраинской ассоциации политических наук Валерий Бебик (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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16-00 - В Счетной палате Украины состоится торжественное собрание по случаю 13-й годовщины деятельности Счетной палаты. Ожидается участие Президента Украины В.Ющенко. После завершения собрания планируется брифинг председателя Счетной палаты В.Симоненко (ул. М.Коцюбинского, 7). Нужна аккредитация

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17-00 - Состоится встреча Европейской Бизнес Ассоциации с кандидатом на должность Президента Украины Инной Богословской. Инна Богословская представит свою программу и план деятельности для улучшения инвестиционного климата в сферах, которые являются наиболее важными для бизнеса: Валютная регуляция; Возвращение НДС; Таможенные процедуры; Технические барьеры в торговле; Борьба с коррупцией; Реформа судебной системы; Земельная реформа (Андреевский спуск, 1А

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- Кандидат на пост Президента Украины Арсений Яценюк посетит город Белая Церковь Киевской области. В программе: 13-00 - пресс-конференция (ул. Городинского, 7-а); 18-00 - встреча с жителями Белой Церкви (площадь перед зданием городского совета). В 18.00 жители Киевской области также смогут принять участие в митингах-телемостах с А.Яценюком в городах Березань Богуслав, Бровары, Вишневое, Иванков, Макаров, Переяслав-Хмельницкий, Славутич, Тетиев, Яготин.