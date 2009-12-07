Перспективы принятия закона об открытых списках - нулевые

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает “нулевыми” перспективы принятия нынешней Верховной Радой закона о парламентских выборах по открытым спискам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.

При этом он подчеркнул, что у него в программе четко написано о намерении преодолеть политическую коррупцию. «Политическая коррупция - это парламент и система выборов», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Кандидат в Президенты отметил, что существующая избирательная система «имеет исторические корни в 2004 году». По его словам, именно тогда состоялось «конституционное соглашение по выборам, и страна узнала о том, что парламент - уже не парламент». «Смотрите, сейчас в парламенте уже фактически нет 450 депутатов, есть только руководители фракций, там все непонятно...», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

«Перспективы принятия открытых списков действующим парламентом нулевые, а если они будут приняты, так это будет что-то наподобие конституционных изменений», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

«Все равно будет десяток «лазеек», потому что открытые списки – это потеря контроля над своими фракциями и своими партиями. Потому что тогда придется формировать политическую систему по принципу профессиональных политиков, а не водителей и секретарей. Тогда не получится просто «на арапа» давать указание своей фракции голосовать так или иначе... тогда фактически фирмы в виде политических партий развалятся», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, в частности, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил 5 декабря о намерении в ближайшее время внести в парламент законопроекты о выборах по открытым спискам.

«Через несколько дней я в парламент подаю законы об изменении системы выборов в местные органы власти и в Верховную Раду Украины», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он объяснил, что целью этих законопроектов является возвращение к мажоритарной системе выборов в местные органы власти и введение открытых списков кандидатов в народные депутаты.

Президент убежден, что введение таких изменений усилит ответственность и политиков, и избирателей, которые будут знать, за кого отдали свой голос. Также, по его убеждению, это решит проблему криминализации украинской власти.