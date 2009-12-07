5 человек голодают под стенами Кабмина Латвии

Количество жителей Латвии, объявивших голодовку у здания Кабмина республики в знак протеста против экономической политики правительства, достигло пяти человек, передает в ночь на понедельник корреспондент РИА Новости.

Неделю назад житель Латвии Гинтс Гейкенс поставил палатку напротив здания правительства Латвии. Он заявил, что начинает голодовку в знак протеста против экономической политики правительства. Гейкенс заявил, что будет голодать так долго, как сможет. В течение недели к Гейкенсу присоединились еще четыре человека, заявившие о начале голодовки. Они также установили палатки напротив Кабмина страны. К вечеру воскресенья их было пять человек. Рядом с палатками установлены плакаты с надписями на русском и латышском языках: "Нет социальному геноциду".

В последние несколько дней в Риге идет дождь, а температура воздуха не поднимается выше +5 градусов. Жители Риги приносят к палаточному городку цветы и свечи. За состоянием здоровья голодающих наблюдают медики. Несмотря на то, что акция не была согласована с Рижской Думой, полиция не предпринимает против голодающих никаких действий. Никто из членов правительства к голодающим пока не вышел.

Латвия переживает тяжелый экономический кризис. Правительство республики объявило режим тотальной экономии, сократило социальные пособия и пенсии и подняло ряд налоговых ставок. Уровень безработицы в стране достиг 19 процентов. Правительство обратилось за помощью к международным финансовым структурам, которые согласились предоставить республике заем в 7,5 миллиарда евро.