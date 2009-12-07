Во время пожара в Перми погиб украинец

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«По информации Посольства Украины в РФ, среди погибших во время трагедии в городе Пермь есть один гражданин Украины. Родственники погибшего проинформированы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Перми в субботу ночью на вечеринке в ночном клубе "Хромая лошадь" произошел пожар. Клуб сгорел почти полностью: при общей площади заведения 500 квадратных метров площадь пожара составила 400 квадратных метров. По последним данным, погибли 112 человек. Более 120 человек пострадали.

7 декабря в России объявлено днем траура по погибшим во время этого пожара.