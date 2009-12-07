Во время пожара в Перми погиб украинец
09:42, 07 декабря 2009Разное
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
«По информации Посольства Украины в РФ, среди погибших во время трагедии в городе Пермь есть один гражданин Украины. Родственники погибшего проинформированы», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Перми в субботу ночью на вечеринке в ночном клубе "Хромая лошадь" произошел пожар. Клуб сгорел почти полностью: при общей площади заведения 500 квадратных метров площадь пожара составила 400 квадратных метров. По последним данным, погибли 112 человек. Более 120 человек пострадали.
7 декабря в России объявлено днем траура по погибшим во время этого пожара.
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