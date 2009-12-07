В Мехико установили самую большую в мире рождественскую елку

Самая большая в мире рождественская елка была установлена в столице Мексики, сообщает в воскресенье телерадиовещательная корпорация Би-би-си. Высота искусственного дерева - 112 метров, диаметр у основания - 40 метров, весит елка 330 тонн и украшено восемью миллионами разноцветных лампочек. Праздничное дерево водрузили на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в центре Мехико.

Вместе с тем, как сообщает корреспондент РИА Новости, самая большая в мире плавучая рождественская елка зажгла в воскресенье свои огни в Рио-де-Жанейро. Дерево, высота которого 85 метров, сделано из стальных конструкций весом 530 тонн. Ель расположилась на 11-ти понтонах на водной глади озера Лагоа в окружении фешенебельных районов и океанских пляжей в южной части Рио.