США. В ноябре 2009 г. в США уровень безработицы снизился против октября до 10%

США. В ноябре 2009 года в США уровень безработицы составил 10%, это на 0,2 п.п ниже чем в октябре текущего года

Комментарий: В США наконец-то начал уменьшаться уровень безработицы. Это имело колоссальный резонанс во всем мире. Последний раз уровень безработицы США пересекал отметку в 10% в 1983 году, после этого времени экономика США жила в условиях более-менее низкого уровня безработицы и за это привело к всеобщей эйфории о постоянном успехе. И поэтому возникший рост безработицы стал шоком и для американцев, и для американского бизнеса.