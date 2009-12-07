Украина. В ноябре 2009 г. наличной валюты купили на 22,9% больше, чем в октябре.

Украина. В ноябре 2009 года наличной валюты было куплено на 22,9% больше, чем в октябре. В ноябре сумма нетто-покупки - 976 млн долл, а в октябре - 793,6 млн. долл .

Комментарий. Специфика украинского бизнеса заключается в том, что основным покупателем наличной валюты является не население, а бизнес, который во время кризиса все больше и больше переходит на расчеты наличной валютой. Поэтому рост спроса на наличною валюту, это прежде всего индикатор роста неофициальной экономики.