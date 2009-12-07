Украина. В ноябре 2009 г. "Интерпайп НДТЗ" увеличил производство стальных труб на 23,7%
10:47, 07 декабря 2009Разное
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Украина. В ноябре 2009 года "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" увеличил производство стальных труб на 23,7% по сравнению с октябрем текущего года.
Комментарий. В целом объемы производства труб в ноябре в Украине упали, но специфика этого производства позволяет отдельным предприятиям добиваться и роста выпуска своей продукции.
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