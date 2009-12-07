Украина. В ноябре 2009 г. "Интерпайп НДТЗ" увеличил производство стальных труб на 23,7%

Украина. В ноябре 2009 года "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" увеличил производство стальных труб на 23,7% по сравнению с октябрем текущего года.

Комментарий. В целом объемы производства труб в ноябре в Украине упали, но специфика этого производства позволяет отдельным предприятиям добиваться и роста выпуска своей продукции.