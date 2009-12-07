Украина. В ноябре производство железной руды выросло. ГОКи в целом сработали в плюс

Украина. В ноябре 2009 года производство железной руды и железорудного концентрата увеличилось на 1,2% по сравнению с октябрем текущего года.

* В январе-ноябре 2009 года Центральный горно-обогатительный комбинат , по оперативным данным, увеличил производство товарных окатышей на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

* В январе-ноябре 2009 г. Полтавский горно-обогатительный комбинат сократил производство окатышей на 4,4%, и железорудного концентрата на 0,51% по сравнению с аналогичным периодом в 2008 года.

* В январе-ноябре 2009 года Северный горно-обогатительный комбинат увеличил производство концентрата в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 5,7%, объем производства окатышей за этот же период снизился на 6,9%

Комментарий. В целом горнодобывающие предприятия неплохо сработали в этом году. В условиях кризиса, не стоило ожидать от них чуда. Но, то обстоятельство, что на конец года, они смогли нарастить производство своей продукции, это очень положительный фактор для металлургической отрасли в целом.