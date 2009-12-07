Украина. В ноябре производство железной руды выросло. ГОКи в целом сработали в плюс

10:50, 07 декабря 2009
Разное
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Украина. В ноябре  2009 года производство железной руды и железорудного концентрата увеличилось на 1,2% по сравнению с октябрем текущего года.   

* В январе-ноябре 2009 года Центральный горно-обогатительный комбинат , по оперативным данным, увеличил производство товарных окатышей на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.  

* В январе-ноябре 2009 г. Полтавский горно-обогатительный комбинат сократил производство окатышей на 4,4%,   и железорудного концентрата на 0,51%   по сравнению с аналогичным периодом в 2008 года.  

* В январе-ноябре 2009 года Северный горно-обогатительный комбинат   увеличил производство концентрата в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 5,7%, объем производства окатышей за этот же период снизился на 6,9%  

Комментарий. В целом горнодобывающие предприятия неплохо  сработали в этом году. В условиях кризиса, не стоило ожидать от них чуда. Но, то обстоятельство, что на конец года, они смогли нарастить производство своей продукции, это очень положительный фактор для металлургической отрасли в целом.

 

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