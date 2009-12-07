Украина. В ноябре производство чугуна выросло на 0,7%
10:55, 07 декабря 2009Разное
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Украина. В ноябре производство чугуна увеличилось на 0,7% по сравнению с октябрем текущего года.
* В ноябре производство чугуна на металлургическом комбинате “Arcelor Mittal Кривой Рог” увеличилось на 0,7% по сравнению с октябрем текущего года.
Комментарий. В конце года объемы металлургического производства начал стабильно роста. Во многом на это повлиял положительный рост цен на металлы на мировых рынках.
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