Украина. В ноябре производство чугуна выросло на 0,7%

10:55, 07 декабря 2009
Разное
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Украина. В ноябре производство чугуна увеличилось на 0,7%  по сравнению с октябрем текущего года. 

* В ноябре производство чугуна на металлургическом комбинате “Arcelor Mittal Кривой Рог” увеличилось на 0,7%  по сравнению с октябрем текущего года.

Комментарий. В конце года объемы металлургического производства начал стабильно роста. Во многом на это повлиял положительный рост цен на металлы на мировых рынках.

 

 

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