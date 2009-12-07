Украина. В январе-ноябре ЮГОК и Сухая балка заметно снизили производство

11:03, 07 декабря 2009
Разное
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Украина. За январь-ноябрь 2009  года  ГОК «Сухая Балка»сократил производство железной руды на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

* В январе-ноябре 2009 года Южный горно-обогатительный комбинат  сократил выпуск агломерата на 72,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. 

Комментарий. В целом производство продукции ГОКо в последние месяцы этого года растет и поэтому падение объемов выпуска за год уменьшаются. Но ГОКи работают неравномерно и поэтому, отдельные предприятия этой отрасли показывают существенное падение.

 

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