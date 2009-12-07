Украина. В ноябре-2009 производство валового кокса уменьшилось на 0,6%

Украина. В ноябре 2009 года производство валового кокса (6% влажности) уменьшилось на 0,6%.

* В ноябре 2009 года Алчевский коксохимический завод сократил производство валового кокса на 18,4% по сравнению с ноябрем 2008 года.

* В ноябре 2009 года коксохимический завод “Запорожкокс ” увеличил производство валового кокса на 10,6% по сравнению с ноябрем 2008 года. В январе-ноябре 2009 года по сравнению с январем-ноябрем 2008 года “Запорожкокс” сократил производство валового кокса на 26,8%.

* В ноябре 2009 года завод “Макеевкокс” сократил по сравнению с октябрем производство валового кокса на 7%.В январе-ноябре 2009 года по сравнению с январем-ноябрем 2008 года “Макеевкокс” увеличил производство валового кокса на 6,2%.

Комментарий. В целом украинские коксопроизводители только во второй половине этого года начали выходить из кризиса. И как результат, результаты работы отдельных коксохимических предприятий очень разные. Но в целом, пока, что коксохимическая отрасль полностью от кризиса не избавилась