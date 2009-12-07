Украина. В ноябре-2009 производство стали уменьшилось на 1,1% против октября
11:06, 07 декабря 2009Разное
0
Украина. В ноябре 2009 года производство стали уменьшилось на 1,1% по сравнению с октябрем текущего года. В январе-ноябре 2009 года по сравнению с январем-ноябрем 2008 года производство стали сократилось на 20,6%.
Комментарий. Очень тяжело идет восстановление объемов производства стали в Украине. Частично этому восстановлению помогает рост мировых цен на сталь, который наблюдается в последнее время. Но, обвал производства стали и мировых цен на нее в начале года, заставляет отложить на будущее полный выход отрасли из кризиса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter