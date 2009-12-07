АМК привлек к ответственности 70 аптечных сетей

Антимонопольный комитет Украины привлек к ответственности 70 аптечных сетей за нарушение антиконкурентного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, данные аптечные сети охватывают, каждая из них, от 2 до 300-400 аптек.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что на сегодня комитетом наложены штрафы на сумму более 0,5 млн. грн.

«Кроме того, мы добились, что цены на препараты противогриппозной группы снизились еще до начала расследования», - сказал он.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что в целом после начала эпидемии гриппа в Украине АМК возбудил 94 дела на рынках торговли лимонами, чесноком, луком и противогриппозными медикаментами.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины возбудил 72 дела в 26 регионах Украины в отношении участников фармацевтического рынка с начала эпидемии ОРВИ и гриппа. Об этом сообщил 10 ноября в ходе Украинского фармацевтического форума заявил и. о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, дела возбуждены не только против аптек, но и в отношении управлений здравоохранения, местных органов власти.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что с начала эпидемии, пользуясь повышенным спросом, некоторые участники фармрынка завышали цены на медпрепараты.

В частности, некоторые аптеки Сумской области завышали цены на защитные маски в 1,5 раза, в Ивано-Франковской области – в 3,2 раза. Цена оксолиновой мази в некоторых аптеках Житомирской области была увеличена в 2,1 раза, в ивано-франковских – в 2,3 раза.

Кроме того, еще в шести областях был зафиксирован рост цен на препараты противогриппозной группы на более чем 30%.

11 ноября пресс-служба АМК сообщала, что с начала обострения эпидемии гриппа органы Антимонопольного комитета завершили в Украине около 200 проверок участников фармацевтического рынка – тех субъектов, которые фактически диктуют цены на лекарства и медицинские средства.