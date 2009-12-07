Украина и Израиль в 2010 г. отменят визовый режим?

Украина и Израиль 2010 году планируют подписать соглашение о введении безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на совместной пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО и вице-премьер-министр, министр иностранных дел Государства Израиль Авигдор ЛИБЕРМАН.

«Мы планируем сделать это в ближайшее время», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

В свою очередь, А.ЛИБЕРМАН отметил, что, учитывая опыт заключения соответствующего соглашения между Израилем и Россией, подготовка соглашения с Украиной может продолжаться приблизительно полгода.

«С Россией у нас заняла полгода отработка всех технических деталей. Надеюсь, мы можем придерживаться этих рамок и с Украиной», - сказал он, заметив, что на парламентском уровне уже есть поддержка этого процесса.