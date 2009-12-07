Главное на 7 декабря (день)

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*** В Украине инфляция в ноябре к октябрю составила 1,1%, к ноябрю 2008 г. – 13,6%; в Украине цены производителей промпродукции в ноябре выросли на 0,4%, с начала года - на 13,2%; Минфин 8 декабря проведет аукцион по продаже ОВГЗ; КМУ готов повторно подать в парламент проект Бюджетного кодекса

Макропоказатели: В Украине инфляция в ноябре к октябрю составила 1,1%, к ноябрю 2008 г. – 13,6% - Госкомстат

В Украине инфляция в ноябре 2009 г. по отношению к октябрю составила 1,1%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 11,3%, к ноябрю 2008 года – 13,6%. В январе-ноябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 16,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Справка УНИАН. Инфляция в январе-ноябре 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, составила 25,5%, в ноябре 2008 года к ноябрю 2007 года – 22,3%, в ноябре 2008 года к октябрю 2008 года – 1,5%, в январе-ноябре 2008 года (к декабрю 2007 года) – 19,8%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

В Украине цены производителей промпродукции в ноябре выросли на 0,4%, с начала года - на 13,2% - Госкомстат

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в ноябре, по сравнению с октябрем т.г., составил 0,4%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 13,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Справка УНИАН. Снижение индекса цен производителей промышленной продукции в ноябре 2008 года против октября составило 6,5%, в ноябре 2008 года к декабрю 2007 года – рост 23,5%.

Финансы: Минфин 8 декабря проведет аукцион по продаже ОВГЗ Министерство финансов Украины во вторник, 8 декабря, проведет аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Согласно сообщению, к продаже будут предложены ОВГЗ со сроком обращения 154 дня (1 000 штук), 252 дня (1 000 штук) и 714 дней (1 000 штук).

Срок погашения облигаций - 12 мая 2010 года, 18 августа 2010 года и 23 ноября 2011 года соответственно.

Также сообщается, что выплата дохода по бумагам сроком обращения 714 дней осуществляется раз в полгода. Даты выплат дохода по облигациям со сроком обращения 154 и 252 дня не указываются. Также не предоставлена информация о доходности планируемых выпусков гособлигаций.

Кроме того, Минфин выставляет на продажу облигации со сроком обращения 1 022 дня, средства от которых, в соответствии с постановлением Кабинета министров №840 от 29 июля 2009 г., полученные в результате 238-го в 2009 г. размещения среднесрочных государственных облигаций, будут направлены в Стабилизационный фонд для выполнения Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. Срок погашения этих облигаций - 26 сентября 2012 года. Выплата дохода по бумагам сроком обращения 1 029 дней осуществляется раз в полгода.

НБУ 9 декабря проведет спецаукцион по продаже долларов, 11 декабря – по продаже швейцарских франков Национальный банк Украины 9 декабря проведет специальный аукцион по продаже долларов США, 11 декабря – по продаже швейцарских франков.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 9 декабря и 10 тыс. швейцарских франков – для аукциона 11 декабря. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков коммерческий банк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 9 и 11 декабря, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 г. Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам – резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.

КМУ готов повторно подать в парламент проект Бюджетного кодекса

Правительство Украины намерено второй раз подать в Верховную Раду законопроект о Бюджетном кодексе, распределяющий средства в пользу регионов, который был фактически «провален» в парламенте благодаря Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на торжественном собрании по случаю празднования в Украине Дня местного самоуправления.

«Для нас не составляет никакой сложности на следующем заседании правительства еще раз проголосовать Бюджетный кодекс (одобрить), еще раз проголосовать закон о бюджете с параметрами, которые мы с вами согласовали, и подать это в Верховную Раду. И тогда, после окончания всего политического хаоса, всех баталий, после того, как уже раз и навсегда мы поставим точку на возвращении их (Партии регионов – УНИАН) к власти, мы сможем за одну неделю и проголосовать, и подписать все это», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что ранее планировала после победы на президентских выборах отозвать вето, наложенное Президентом на Бюджетный кодекс, однако в ВР был предпринят шаг, чтобы это было невозможно сделать.

«Чтобы закрыть такой путь, то господин ЛАВРИНОВИЧ вместе с Партией регионов на последней сессионной неделе поставили на голосование преодоление вето Президента на Бюджетный кодекс, и они просто провалили (принятие решения – УНИАН) для того, чтобы снять этот Бюджетный кодекс вообще с рассмотрения, чтобы его не было в природе, чтобы его не было вообще как концепта и угрозы для их финансовой власти. Но это не значит, что тема закончилась и они победили», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада не смогла преодолеть вето Президента Украины на Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

В то же время, парламент не поддержал предложение Комитета ВР по вопросам бюджета о том, чтобы заветированный закон доработать на следующей сессии.

Как отметил председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, в связи с этим данный закон считается отклоненным.

В июне 2009 года данный закон поступил на подпись Президента, но Виктор ЮЩЕНКО заветировал его, мотивируя это тем, что предложенное новой редакцией Бюджетного кодекса нормирование бюджетного процесса и межбюджетных отношений не удовлетворяет нормам Конституции Украины, не учитывает конституционную модель построения и осуществления публичной власти в государстве, а также не согласуется с другими законами, которые являются базовыми в урегулировании данных отношений.

Минфин откорректирует проект бюджета-2010, сократив доходы на 30 млрд. грн.

Министерство финансов Украины планирует подготовить до 7 декабря проект государственного бюджета на 2010 год, откорректированный с учетом изменений прогнозных макропоказателей на основании результатов экономического развития за 9 месяцев 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Юлии Тимошенко со ссылкой на исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО.

"Проект бюджета будет откорректирован с учетом предложений народных депутатов", - сказал он. По словам руководителя Минфина, доходы сводного бюджета планируется сократить на 30 млрд. грн., расходы - на 40 млрд. грн. "Есть постановление №1181, где написано, как должны измениться доходы и расходы. Минус 30 доходы, минус 40 – расходы. Это если говорить об общем балансе. Если говорить о документе, то я не уверен, что Верховная Рада ожидает именно того, что мы уточним", - объяснил он.

И.УМАНСКИЙ также сообщил, что Минфин и правительство будут "искать свою позицию" в ответ на депутатские предложения, которые "приводят к несбалансированному увеличению расходов".

Как сообщалось, в соответствии с постановлением правительства №1181 от 29 октября 2009 года "О мерах по обеспечению выполнения Государственного бюджета Украины и местных бюджетов в 2010 году", Кабинет Министров с целью обеспечения стабильного функционирования бюджетной системы Украины в 2010 году поручил Министерству экономики уточнить основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2010 год с учетом результатов анализа состояния развития экономики за девять месяцев 2009 года.

На основании уточненных макропоказателей Минфина при доработке ко второму чтению проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" поручено определить доходы сводного бюджета на уровне 328,3 млрд. грн., расходы – на уровне 360,9 млрд. грн.

Правительство Дубая не намерено продавать активы, чтобы расплатиться по долговым обязательствам государственной компании Dubai World, однако сам должник вполне может расстаться с некоторыми зарубежными подразделениями, заявил глава финансового ведомства эмирата Абдулрахман аль-Салех в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

"Часть средств можно выручить, если продать активы..., принадлежащие компании, а не правительству", - сказал аль-Саллех, занимающий пост генерального директора финансового ведомства Дубая. Интервью с ним было опубликовано на веб-сайте телекомпании в понедельник.

"Средства массовой информации заблуждаются, предполагая, что правительство планирует продажу активов... У компании имеются иностранные инвестиции и вложения в зарубежную недвижимость. Ничто не мешает ей продать эти активы. Главной целью реструктуризации Dubai World является ее сохранение в новом виде", - сказал аль-Салех.

Он добавил, что говорить о конкретных планах реструктуризации Dubai World было бы преждевременно.

Аль-Салех отказался прокомментировать переговоры Dubai World с кредиторами.

Две недели назад Dubai World попросил кредиторов двух своих крупнейших компаний об отсрочке погашения задолженности в миллиарды долларов в рамках плана реструктуризации.

На прошлой неделе конгломерат сообщил, что реструктурирует задолженность своих компаний Nakheel и Limitless на сумму около $26 миллиардов.

Самая неотложная проблема, с которой столкнулись Dubai World и владельцы долговых обязательств - это облигации Nakheel на сумму $3,52 миллиарда, срок выплат по которым наступает 14 декабря, сообщает Рейтер.

Банки: «Укргазбанк» увеличит УК на 1,9 млрд. грн. – до 5,7 млрд. грн.

Акционеры АБ «Укргазбанк» решили увеличить уставный капитал банка на 1,9 млрд. грн. – до 5,7 млрд. грн.

Как сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение акционеры приняли на общем собрании 2 декабря.

Согласно сообщению, банк намерен провести дополнительный выпуск 1,9 млрд. простых именных акций в документарной форме номинальной стоимостью 1 грн. каждая.

ПАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы на 1 октября т.г. составляли 12,941 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,283 млрд. грн., обязательства – 10,169 млрд. грн. Уставный капитал банка за январь-сентябрь т.г. увеличился за счет докапитализации при участии государства в более чем 5 раз – до 3,8 млрд. грн., собственный капитал – почти в 2 раза – до 2,772 млрд. грн.

«Укргазбанк» за 9 месяцев т.г. получил убыток 1,8 млрд. грн. против 128 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.

В первом полугодии т.г. убыток банка составил 76,419 млн. грн., прибыль за 2008 год была на уровне 204 млн. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 г. Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.

ТЭК: Министры энергетики ЕС сегодня в Брюсселе обсудят газовые отношения Украины и РФ Газовые отношения между Россией и Украиной, как ожидается, станут одной из тем очередного заседания министров энергетики 27 стран-членов Евросоюза, которое состоится в понедельник в Брюсселе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы к заседанию.

Речь пойдет, в частности, "о статусе на переговорах по газу между Украиной и Российской Федерацией". До сих пор в ЕС заявляли, что не намерены вмешиваться в российско-украинские споры по газовым вопросам.

Напомним, что в январе текущего года из-за коммерческих разногласий между российской и украинской сторонами газ из России не поступал к потребителям в ЕС в течение двух недель. Из-за отсутствия контракта на 2009 год "Газпром" прекратил с 1 января поставки Украине, а с 7 января - и транзит газа в Европу через украинскую территорию, так как Украина перекрыла транзитные газопроводы.

Транзит был возобновлен 20 января после достижения договоренностей на уровне премьер-министров РФ и Украины и подписания десятилетних контрактов между "Газпромом"и "Нафтогазом". Украинские власти, со своей стороны, официально заверили ЕС, что не допустят дестабилизации в системе обеспечения европейских стран природным газом и выполнят обязательства по транзиту российского "голубого топлива".

Страны Персидского залива создают объединенную энергосистему Руководители государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на предстоящей встрече 14-15 декабря в Кувейте примут решение о создании объединенной энергетической системы, включающей все страны Совета, сообщает в понедельник саудовская газета "Эр-Рияд".

В Совет сотрудничества входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Общий капитал создаваемого энергетического объединения составит 1,1 миллиона долларов. Большая часть доли акций объединения (31,6%) принадлежит Саудовской Аравии. Специалисты считают, что осуществление объединения энергосистем приведет к значительной экономии в производстве электроэнергии в каждой из стран ССАГПЗ, и это является одной из главных целей проекта. Объединение энергосистем стран Персидского залива позволит также энергетическим компаниям благодаря возросшим финансовым возможностям более активно применять самые современные и передовые технологии при производстве и передаче электроэнергии. Кроме этого, объединение энергосистем позволит легко осуществлять переброску электроэнергии из одной страны в другую в случае ее нехватки или при возникновении чрезвычайных ситуаций. Руководство ССАГПЗ уделяет большое внимание развитию промышленного производства в странах, входящих в Совет, что требует постоянного роста производства электроэнергии. В настоящее время доля стран Совета в мировом производстве удобрений и продуктов нефтехимии составляет 12%, в производстве алюминия - 5%. По прогнозам, к 2010 году производство продуктов нефтехимии и удобрений в странах Совета сотрудничества достигнет 20% от мирового производства, а производство алюминия возрастет до 10%.

Аптечный бизнес: АМК привлек к ответственности 70 аптечных сетей за нарушение антиконкурентного законодательства

Антимонопольный комитет Украины привлек к ответственности 70 аптечных сетей за нарушение антиконкурентного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, данные аптечные сети охватывают, каждая из них, от 2 до 300-400 аптек.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что на сегодня комитетом наложены штрафы на сумму более 0,5 млн. грн.

«Кроме того, мы добились, что цены на препараты противогриппозной группы снизились еще до начала расследования», - сказал он.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что в целом после начала эпидемии гриппа в Украине АМК возбудил 94 дела на рынках торговли лимонами, чесноком, луком и противогриппозными медикаментами.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины возбудил 72 дела в 26 регионах Украины в отношении участников фармацевтического рынка с начала эпидемии ОРВИ и гриппа. Об этом сообщил 10 ноября в ходе Украинского фармацевтического форума заявил и. о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, дела возбуждены не только против аптек, но и в отношении управлений здравоохранения, местных органов власти.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что с начала эпидемии, пользуясь повышенным спросом, некоторые участники фармрынка завышали цены на медпрепараты.

В частности, некоторые аптеки Сумской области завышали цены на защитные маски в 1,5 раза, в Ивано-Франковской области – в 3,2 раза. Цена оксолиновой мази в некоторых аптеках Житомирской области была увеличена в 2,1 раза, в ивано-франковских – в 2,3 раза.

Кроме того, еще в шести областях был зафиксирован рост цен на препараты противогриппозной группы на более чем 30%.

11 ноября пресс-служба АМК сообщала, что с начала обострения эпидемии гриппа органы Антимонопольного комитета завершили в Украине около 200 проверок участников фармацевтического рынка – тех субъектов, которые фактически диктуют цены на лекарства и медицинские средства.

Визы: Украина и Израиль в 2010 году планируют подписать соглашение о введении безвизового режима

Украина и Израиль 2010 году планируют подписать соглашение о введении безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на совместной пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО и вице-премьер-министр, министр иностранных дел Государства Израиль Авигдор ЛИБЕРМАН.

«Мы планируем сделать это в ближайшее время», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

В свою очередь, А.ЛИБЕРМАН отметил, что, учитывая опыт заключения соответствующего соглашения между Израилем и Россией, подготовка соглашения с Украиной может продолжаться приблизительно полгода.

«С Россией у нас заняла полгода отработка всех технических деталей. Надеюсь, мы можем придерживаться этих рамок и с Украиной», - сказал он, заметив, что на парламентском уровне уже есть поддержка этого процесса.

ЧП: Сегодня в России день траура по погибшим в Перми

Понедельник, 7 декабря, в России объявлен днем траура по погибшим в Перми в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь".

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в понедельник состоится панихида по погибшим, а также скорбные богослужения в разных православных храмах города.

Число погибших при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» составило 112 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Пермскому краю.

На сайте МЧС РФ по Пермскому краю приводится список опознанных погибших.

По информации Минздравсоцразвития РФ, пострадало около 140 человек, большинство из них находится в тяжелом состоянии, 91 человек отправлен из Перми в Москву и Санкт-Петербург.

Как сообщал УНИАН, пожар в ночном клубе "Хромая лошадь", где праздновалось 8-летие заведения, произошел в ночь на 5 декабря. Один из фейерверков поджег соломенный подвесной потолок, в помещении почти мгновенно распространился дым, вскоре погас свет. В тот момент в клубе находилось около 250 человек. В результате пожара выгорело 400 квадратных метров из 500 квадратов общей площади клуба.

После пожара МЧС объявило, что "Хромую лошадь" уже дважды штрафовали за нарушение правил пожарной безопасности, а жители соседнего дома рассказали, что в 2008 году в заведении уже был небольшой пожар.

Во время пожара в ночном клубе в Перми погиб гражданин Украины

Во время пожара в ночном клубе в Перми погиб гражданин Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«По информации Посольства Украины в РФ, среди погибших во время трагедии в городе Пермь есть один гражданин Украины. Родственники погибшего проинформированы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Перми в субботу ночью на вечеринке в ночном клубе "Хромая лошадь" произошел пожар. Клуб сгорел почти полностью: при общей площади заведения 500 квадратных метров площадь пожара составила 400 квадратных метров. По последним данным, погибли 112 человек. Более 120 человек пострадали.

7 декабря в России объявлено днем траура по погибшим во время этого пожара.

Юрий Ходжаян