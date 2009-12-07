Парламент Молдовы снова не выбрал президента

Парламент Молдовы третий раз за год не смог выбрать президента страны.

Как передает РИА «Новости», экс-спикер парламента Мариан ЛУПУ набрал сегодня при голосовании 53 голоса при необходимых 61.

Как сообщалось, коммунисты, которые имеют в парламенте Молдовы 48 мандатов, покинули зал заседаний до начала голосования. Либерально-демократическая коалиция имеет в парламенте 53 мандата.

Согласно молдавской Конституции, в создавшейся ситуации необходимо проводить досрочные парламентские выборы в 2010 году. Политическая ситуация в Молдове не может стабилизироваться уже почти полгода. После парламентских выборов, которые состоялись 5 апреля и победу на которых одержала правящая партия коммунистов, в Кишиневе начались массовые беспорядки. Протестующие, недовольные итогами выборов, атаковали здание парламента и администрации президента. Действующие власти пошли оппозиции на уступки и провели пересчет результатов голосования, однако он существенно не изменил расстановку сил в парламенте. Впрочем, новый состав законодательного органа проработал недолго. Оппозиционные фракции дважды сорвали голосование по выборам президента (по Конституции Молдовы, президента выбирает именно парламент), и парламент был распущен. Нынешний состав парламента Молдовы сформирован по итогам досрочных выборов, прошедших 29 июля.