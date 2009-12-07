Политолог: Госбюджет-2010 принят не будет

До завершения президентских выборов Государственный бюджет на 2010 год принят не будет.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал политолог, кандидат политических наук Александр ПАЛИЙ.

Он считает, что сегодня «правительство демонстрирует, что не заинтересовано в принятии бюджета». Таким образом, по мнению политолога, с принятием бюджета власть повременит до оглашения результатов президентских выборов. А если результаты будут не в пользу Юлии ТИМОШЕНКО, то ситуацию с бюджетом будет «расхлебывать» уже следующее правительство.

А.ПАЛИЙ отметил, что Партия регионов также не будет форсировать принятие госбюджета-2010. По его словам, ПР ориентируется на то, что в случае победы на президентских выборах Виктора ЯНУКОВИЧА самостоятельно будет решать данный вопрос.

Политолог подверг критике действующее правительство, отметив, что вместо того чтобы использовать внутренний ресурс государства, в частности бороться с теневой экономикой, объем которой оценивается в 420 млрд. грн., правительство фактически построило свою антикризисную политику на привлечении заемных средств от Международного валютного фонда, таким образом «выбрав заимствования единственной формой борьбы с кризисом».

По его словам, такая позиция правительства в будущем может принести экономике много неприятностей, ведь в соответствии с договоренностями с МВФ Украина уже в 2012 году должна вернуть 3,8 млрд. долл., а в 2013-м - еще 5,7 млрд. долл. При этом темпы восстановления экономики пока не дают оснований утверждать, что государство не будет иметь проблем с выполнением данных обязательств.

Также А.ПАЛИЙ считает, что отсутствие конструктивного диалога между властью и оппозицией, направленного на решение проблемы госбюджета-2010, негативно сказывается на рейтингах как Ю.ТИМОШЕНКО, так и В.ЯНУКОВИЧА.