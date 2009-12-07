Анонс на 8 декабря

8-10 декабря Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко будет находиться с рабочим визитом в Федеративной Республике Германия (г. Бонн). Планируется, что во время визита Юлия Тимошенко примет участие в Программе международных встреч, организованных Канцлером Германии А.Меркель, и выступит с докладом „За конкурентную Европу”. Это мероприятие состоится в рамках празднования 20-й годовщины падения Берлинской стены. В ходе запланированных встреч с руководством европейских институций, ФРГ и других европейских стран будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко также приглашена к участию в Конгрессе Европейской народной партии как почетный гость.

***

9-30 - в НИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кому нужно предприятие ЗАО “Одессакондитер”?”. Речь пойдет о том что, 8 декабря 2009 года должно состояться общее собрание акционеров ЗАО “Одессакондитер”. Однако, еще 26 ноября руководство компании заявило о существующей угрозе ее силового захвата и срыва собрания, которое попытаются осуществить отстраненные от исполнения своих обязанностей менеджеры предприятия. Как пройдет собрание? Осуществятся ли угрозы? Состоится ли захват компании с помощью боевиков, принимавших участие в захвате ТЦ «Новый город» и рынка «Северный»? На эти вопросы будет получен ответ во время пресс-конференции, благодаря прямому включению из Одессы. Участники: акционеры ЗАО “Одессакондитер”, ведущие юристы, экономисты и финансисты (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 097-102-06-27. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Состоится встреча Европейской Бизнес Ассоциации с кандидатом на должность Президента Украины Олегом Рябоконем, который представит свою программу и план деятельности по улучшению инвестиционного климата в сферах, являющихся наиболее важными для бизнеса

***

11-00 - Пресс-конференция, посвященная презентации программы «Быстро накопи – выгодно купи!». Организаторы - ПриватБанк и компания «Фокстрот. Техника для дома”. Участники: Александр Дубилет, председатель Правления ПриватБанка; Юрий Кандауров, зам.председателя Правления ПриватБанка; Роман Негинский, руководитель "Бизнеса по работе с торговыми предприятиями" ПриватБанка; Валерий Маковецкий, соучредитель Группы компаний «Фокстрот», глава наблюдательного совета компании «Фокстрот. Техника для дома»; Юрий Пономаренко, исполнительный директор компании «Фокстрот. Техника для дома»; Сергей Карась, коммерческий директор компании «Фокстрот. Техника для дома». (магазин «Фокстрот», Московский пр-т, 21). Нужна аккредитация. Телефоны: +38 044 2201708/09; +38 050 411 00 28, Еmail.: anastasiya@7com.com.ua.

***

Пресс-брифинг Национального комитета защиты предпринимательства по случаю проведения акции «Сладкий подарок - горький обман». В ходе акции состоится символическое шествие Дедов Морозов с гигантской «конфетой-обманкой». Цель акции - привлечь внимание государственных органов к процедуре проведения тендера на поставку новогодних подарков. Вопросы: Можно ли считать такой тендер прозрачным и реальным? Уверены ли они, что выигрывает самый достойный? Получат ли наши дети в этом году новогодние подарки?

***

Начнется ежеквартальная пресс-конференция Союза специалистов по недвижимости Украины на тему: "Рынок недвижимости. Итоги года: реальность, тенденции, прогнозы". Участники: президент ССНУ Александр Рубанов, первый вице-президент ССНУ Игорь Однопозов, вице-президент ССНУ по вопросам региональной политики Анатолий Топав, председатель комитета аналитики ССНУ Ирина Головнева, председатель комитета аналитики Союза специалистов по недвижимости Киева Всеволод Жоголев (“Интерфакс-Украина”, ул. Рейтарская, 8/5). Телефоны: 272-26-93, 067-547-32-39.

***

Состоится итоговое заседание «Дискуссионного клуба» «Систем Кепитал Менеджмент» (СКМ) на тему: “Сотрудничество рынка труда и рынка образования в Украине”. Участники:Тарас Фиников, зам.министра образования и науки Украины; Леся Оробец, член Комитета ВРУ по вопросам образования и науки; Наталия Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям Компании СКМ; Тим Стендерт, представитель Посольства США в Украине; Виктор Кружалин, директор Центра комплексных исследований образования, Московский государственный университет им. М.Ломоносова; Лассад Мезгани, университет Сфакса (Республика Тунис) и другие.

***

11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Евролаб” крупнейшая иностранная клиника в Украине подает иск в суд на руководство КГГА”. Участники: члены совета директоров клиники “Евролаб” dr.Haraland Rosen, Mats Krantz; ведущий специалист клиники “Евролаб”, доктор Олеся Гетьман, юрист “Центра медицинского права” Сергей Антонов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).Регистрация на месте по редакционным удостоверениям .

***

Состоится митинг, организованный вкладчиками ЖК «Жемчужина кадетского гая» по вопросу дальнейшей судьбы ЖК «Жемчужина кадетского гая».

***

Пресс-конференция на тему: «Отсутствие бюджета - начало дефолта?». Участники: Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Валерий Бебик, председатель Всеукраинской ассоциации политических наук; Андрей Новак, председатель Экономического форума украинцев мира.

***

12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Стратегия преодоления последствий кризиса в Украине: Антикризисная гуманитарная программа Международного фонда “Відродження” презентует направления деятельности и объявляет новые конкурсы” . Будут представлены стратегические направления Антикризисной гуманитарной программы МФ “Відродження” на 2010 год, определенные на основе анализа последствий экономической в Украине. Участники пресс-конференции презентуют достижения Антикризисной программы и объявят новые конкурсы. Участники: Евгений Быстрицкий, исполнительный директор МФ “Відродження”; Руслан Краплич, директор Антикризисной гуманитарной программы; Николай Лаврик, председатель Сумской ОГА; Владимир Токарь, председатель Сумского облсовета, Богдан Шиба, городской председатель Луцка (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 461 97 09, smagliy@irf.kiev.ua, 461 95 00, grynko@irf.kiev.ua. Начало регистрации: в 12.00, за редакционными удостоверениями.

***

Заседание Кабинета Министров Украины

***

В Гостаможслужбе Украины будет работать очередная „прямая” телефонная линия по проблемным вопросам в отрасли таможенного дела. Телефон: (0-44) 481-18-01.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.