Главное на 7 декабря (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9815/8,0050 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9820/7,9940 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9805/7,9990 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с покупкой доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2695/0,2705 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2689/0,2692 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2688/0,2692 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,7425 рублей за доллар (+0,4575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4826/1,4828 долл./евро, а к 12:00 понизились до 1,4788/1,4792 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8365/11,8740 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,8165/11,8370 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне составили 11,8070/11,8370 грн./евро.

Кабинет министров Украины предлагает отменить обложение налогом на добавленную стоимость и таможенную пошлину для товаров стоимостью до 100 евро, которые ввозят/вывозят субъекты внешнеэкономической деятельности.

Это предусмотрено законопроектом №5409 от 4 декабря 2009 г., размещенным на официальном сайте парламента.

Согласно проекту закона, «товары и другие предметы, которые ввозятся на таможенную территорию Украины и вывозятся за границу этой таможенной территории, таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 100 евро, подлежат обложению пошлиной, если другое не предусмотрено законом о налогообложении».

Напомним, в настоящее время НДС и таможенная пошлина взимаются со всех ввозимых/вывозимых товаров независимо от их стоимости, это предусмотрено законом о едином таможенном тарифе.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сегодня одна треть бюджетных средств используется не по назначению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах, посвященных 13-летию Счетной палаты.

«К сожалению, на 13-м году существования Счетной палаты одна треть средств национального бюджета используется не по назначению, так что работы у вас еще непочатый край», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к работникам Счетной палаты.

Также В.ЮЩЕНКО прогнозирует, что Счетной палате придется еще много поработать на государство, поскольку финансовая система страны еще имеет много недостатков. В частности, Президент раскритиковал правительство, которое, по его словам, сегодня не выполняет бюджет. «Бескультурья, такого неуважения к государственным финансам, как у нынешнего правительства, не было за 18 лет независимости Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что «сегодня невиданные росписи на миллиарды гривен» утверждаются правительством «в зависимости от того, куда едет премьер-министр».

В.ЮЩЕНКО раскритиковал также и то, что до сих пор не принят не только государственный бюджет на следующий год, но и бюджетная резолюция, которая определяет механизмы следующего бюджетного года для страны. «Это некомпетентность, это колоссальное неуважение к государственным финансам, это невыполнение прямых обязанностей министра финансов – которого нет, прямых обязанностей премьер-министра – который является явно неукраинским», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Правительство планирует до конца 2009 года выделить дополнительно 395,4 млн. грн. на подготовку объектов к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА.

В частности, по его словам, правительство на завтрашнем заседании планирует также принять решение об авансировании оплаты работ по подготовке Евро-2012 в первом квартале 2010 года в размере 563,6 млн. грн.

"Физический прогресс на всех ключевых объектах достигнут. Главное – в городах и в центре появились команды, которые способны работать на результат. Это позволяет мне ответственно заявить: все четыре города в состоянии своевременно и качественно подготовить инфраструктуру к турниру”, – цитирует пресс-служба И.ВАСЮНИКА.

В то же время, по словам правительственного куратора Евро-2012, главным системным риском, который сегодня существует в отношении подготовки Украины к турниру, остается угроза стабильному финансированию процесса подготовки. "Единственным убедительным ответом украинской стороны может быть авансовое финансирование до конца года работ первого квартала 2010 года на ключевых объектах. Задержка работ в одну-две недели означает срыв подготовки объекта", – отметил вице-премьер.

Фондовый рынок

Компании – члены ассоциации «Первая фондовая торговая система» (ПФТС), входящие в инициативную группу торговцев ПФТС, инициируют проведение внеочередного собрания членов ассоциации путем адресного опроса ее членов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор инвестиционной компании «Финэкс-Капитал» Игорь КОГУТ.

По его словам, инициативная группа начала адресный опрос членов ассоциации, чтобы определить их реальное отношение к текущему состоянию дел в ПФТС, ее руководству, а также планируемой продаже биржи.

В частности, в рассылаемый опросник включены такие вопросы: досрочная приостановка полномочий действующих членов Совета ассоциации, об избрании новых членов Совета, о временном устранении с поста действующего президента ассоциации, об определении нового размера вступительного взноса в ПФТС. На рассмотрение членов ассоциации также выносится выбор инвестора для фондовой биржи ПФТС, в частности, стратегическим инвестором предлагается определить на выбор Украинскую межбанковскую валютную биржу (УМВБ), российские фондовые биржи РТС или ММВБ.

Инициативная группа также предлагает установить равномерную продажу для всех членов ассоциации акций ПФТС по фиксированной цене 10 грн. за одну акцию.

По словам И.КОГУТА, данный опрос будет проводиться с 7 по 21 декабря текущего года, после чего инициативная группа планирует добиваться реализации его решений. В частности, по словам гендиректора «Финэкс-Капитала», инициативная группа, возможно, потребует включения проголосованных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров ПФТС, которое в соответствии с решением Совета ПФТС должно состояться 24 декабря т.г.

И.КОГУТ также отметил, что в случае, если данное собрание проигнорирует результаты проводимого опроса, члены инициативной группы оставляют за собой право оспаривать его.

По словам И.КОГУТА, сегодня действия инициативной группы ПФТС, в которую входит 12 компаний, поддерживают более 90 компаний – членов ассоциации ПФТС, 70 с которых документально засвидетельствовали свою поддержку. На сегодняшний день, по его информации, членами ассоциации ПФТС являются 265 компаний.

Гендиректор «Финэкс-Капитала» также отметил, что решение о проведении данного опроса обусловлено нежеланием нынешнего руководства ПФТС идти на полноценный диалог с членами ассоциации, а также ухудшающимся положением биржи ПФТС на рынке.

Машиностроение

В Украине производство легковых автомобилей в январе-ноябре 2009 года, по оперативным данным, сократилось на 83,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составило 63,397 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине за отчетный период сократилось на 88,9% по сравнению с январем-ноябрем 2008 года, – до 1066 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине за 11 месяцев 2009 года сократилось на 81,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2255 штук.

(УНИАН)