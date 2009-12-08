Ющенко: Тимошенко отказалась бы баллотироваться в Президенты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отказалась бы от баллотирования на президентскую должность, если бы ей гарантировали премьерство еще на 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал вчера в ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Если бы сегодня госпоже ТИМОШЕНКО дали гарантии на премьерство лет на десять, она бы на второй день снялась бы с избирательной гонки», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, у Ю.ТИМОШЕНКО нет цели занять президентскую должность, как и у лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА. «Для них президентство - это приз проигравшему. Каждый хочет сидеть на потоках (финансовых – УНИАН), на активах, на собственности. Но, к сожалению, это кресло (премьера) не вечное и нельзя сформулировать на него гарантию», - отметил он. В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что это был один из факторов, которые помешали реализации договоренностей БЮТ и Партии регионов относительно конституционной реформы.

«Сегодня мотив один, есть два кресла, которые разыгрываются – президентское и премьер-министра. Если бы была гарантия на премьерское кресло одному из них двух на десять лет, мы бы с вами получили авторитарную модель уже через несколько недель. А так гарантировать премьерство невозможно в этих условиях, и они вынуждены идти оспаривать приз, который они считают для проигравшего», - отметил он.