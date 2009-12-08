Потепление скажется на глобальном ВВП

Начавшееся изменение климата серьезно отразится на мировой экономике. Если не пытаться предотвратить глобальное потепление, оно будет обходиться ежегодно сначала в пять, а позже и в 20 процентов ВВП. Эти подсчеты привел на днях в Берлине профессор Николас Стерн, член палаты лордов, в прошлом - шеф-экономист Всемирного банка, получивший на днях титул почетного доктора Технического университета Берлина, сообщает Немецкая волна.

Свою лекцию в Берлине профессор начал с мрачного описания того, как мир может выглядеть через 30-50 лет.

"Это не предсказание, а предостережение"

Большая часть юга Европы станет похожа на Сахару. Бангладеш исчезнет под водой. Миллионы людей станут жертвами наводнений в поймах рек, которые выйдут из берегов. Климатические катастрофы приведут к обострению традиционных межнациональных и региональных конфликтов, усугублению нужды, массовому бегству населения из районов бедствий.

И это лишь часть трагедий, которые станут неизбежными, если сейчас ничего не предпринять для прекращения глобального потепления, уверен Николас Стерн. Он, однако, не хочет никого пугать, а призывает не забывать, чего надо избежать, и думать о том, что для этого нужно сделать.

Если мы хотим и изменение климата остановить, и мир сделать чище, безопаснее, справедливее и благополучнее, то необходима новая промышленная революция, говорит Стерн. Ее главную цель он видит в переходе к технологиям, не вредящим окружающей среде и климату, и отказе от всех технических процессов, при которых выделяется углекислый газ (СО2).

Стерн приводит свои расчеты: "Сейчас мы выбрасываем в атмосферу 50 миллиардов тонн СО2. За ближайшие двадцать лет надо сократить выбросы на 20 миллиардов тонн, и за следующие двадцать лет на столько же".

Чтобы добиться этого, по мнению Стерна, надо, чтобы к 2050 году выпуск электроэнергии происходил вообще без выделения СО2. Без выхлопных газов должны работать и наши автомобили. В сельском хозяйстве необходимо сократить выброс СО2 до минимума. Вырубка лесов должна быть прекращена.

Еще в 2006 году лорд Стерн опубликовал расчеты, которые показывают, что по мере глобального потепления будет расти и экономический ущерб, вызываемый им. Вначале он будет на уровне пяти процентов ВВП, а в дальнейшем, если ничего не предпринимать для остановки потепления, ежегодный ущерб вырастет до 20 процентов ВВП.

Одновременно Стерн пришел к выводу, что изменение климата можно приостановить, затратив всего лишь один процент ВВП. В своей новой работе ("Der Global Deal") Николас Стерн особо подчеркивает необходимость оказания существенной помощи развивающимся странам, чтобы они могли реализовать программы сокращения выброса СО2.

На эти цели, по расчетам Стерна, развитые страны в ближайшие пять лет должны выделять ежегодно 50 миллиардов евро. Это всего лишь 0,1 процента ВВП развитых стран. Но это нужно рассматривать не только как статью необходимых расходов, но и как инвестицию в будущее.

Эксперты Евросоюза пришли к выводу, что на предотвращение глобального потепления ежегодно нужно не менее 175 миллиардов евро, из которых около 100 миллиардов надо бы вкладывать в развивающихся странах.

По расчетам экспертов ООН, развивающимся странам требуется не менее 500 миллиардов евро.

Все эксперты, однако, сходятся в одном: чем позже будет начата реальная борьба с потеплением, тем серьезнее будет экономический ущерб. А потому в ближайшие два-три десятилетия нам предстоит совершить глобальный переворот, который по своему значению будет и сложнее, и важнее, чем изобретение железной дороги или открытие электричества. Это будет эпоха небывалых открытий и достижений. Если, конечно, нам удастся сделать мир чище, безопаснее, благополучнее, надеется лорд Стерн, бывший шеф-экономист Всемирного банка.