ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 декабря

Украинские СМИ

Дело в публикации «Минтрансу не удалось изгнать Ахметова из порта» пишет: хозсуд Донецкой области стал на сторону компании холдинга «Метинвест» в споре с Мариупольским морпортом. Вердикт может стать прецедентом в судебных спорах властей со стивидорами.

http://delo.ua/biznes/kompanii/ahmetova-ne-smogli-iz-porta-134964/

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Дело в статье «Облигации «Нафтогаза» пришлись по душе инвесторам» пишет: месяц назад начались торги еврооблигациями НАК «Нафтогаз Украины», которые были выпущены компанией в рамках договоренностей о рефинансировании. С того времени спрос на эти ценные бумаги вырос и держится на стабильно высоком уровне.

http://delo.ua/biznes/kompanii/oblgacii-naftogaza-prishlis-po-dkshe-134963/

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Дело в материали «Борисполь» оставил бюджетные авиакомпании без льготного терминала» сообщает, что идея строительства в аэропорту «Борисполь» терминала для бюджетных авиакомпаний провалилась.

http://delo.ua/biznes/kompanii/borispol-ostavil-bjudzhetnye-aviakompanii-bez-lgotnogo-terminala-134962/

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«Украинская правда» публикует статью «Дочка" Нафтогаза "проест" 1,5 миллиарда?» Из-за сопротивления частных владельцев областных и городских газовых распределительных предприятий, судебную волокиту, крайне неудачный период – отопительный сезон и, наконец, желание многим дождаться итогов выборов передача сетей под контроль "Нафтогазсетей" – под большим сомнением.

http://www.epravda.com.ua/publications/4b1d27e22d9a8/

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Газета «Сегодня» публикует статью «Землю раздать не успеют». Юлия Тимошенко рвет и мечет. Правительственная программа о бесплатной передаче земли не выполняется.

http://www.segodnya.ua/news/14099568.html

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«Коммерсантъ-Украина» помещает статью «Банки не хотят проблем». Коллекторские компании выкупают у кредитных учреждений "плохие" кредиты. Беспрерывный рост объема проблемных кредитов заставил банки избавляться от плохих должников: за последние четыре месяца они продали коллекторским и факторинговым компаниям свыше 1,5 млрд грн таких кредитов за 1-11% от их номинальной стоимости. Коллекторы отмечают, что фактическое создание прибыльного рынка купли-продажи долгов стало возможным после введения в августе налоговых льгот для этих операций. В 2010 году участники рынка ожидают падения цен, так как банки могут им продать более $1,5 млрд долгов.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1288628

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«Экономические известия» в статье «Авиаторы берут обратный билет» пишет, что иностранные авиакомпании теряют интерес к Украине. Авиакомпания Germanwings, которая только в мае этого года вышла на украинский рынок, приостанавливает полеты в нашу страну. Эксперты считают, что можно говорить о тенденции к потере интереса к Украине со стороны зарубежных авиакомпаний, поскольку о подобных планах заявило уже несколько перевозчиков.

http://eizvestia.com/markets/full/4186933

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«Экономические известия» публикует материал «Потребители сдержат рост цен». Сезонное ускорение инфляции не вызывает беспокойства у экономистов. По их мнению, сокращение доходов населения и низкая активность инвесторов не даст потребительским ценам подняться по итогам года выше 13%. А вот цены на сахар могут заставить граждан понервничать.

http://eizvestia.com/fin/full/4186958

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Сайт УНИАН-Экономика в публикации «Правительство – МВФ: компромисс достигнут, но…» рассматривает вопрос о том, удастся ли Украине получить очередной транш кредида Международного валютного фонда до конца текущего года.

http://economics.unian.net/rus/detail/28507

Российские СМИ Ведомости в статье «Что будем тратить?» рассуждает о предновогодних подарках: Новогодние праздники — разорительное время. Подарки родным и знакомым, веселые 10-дневные каникулы. Суммами на текущие расходы тут не обойтись, придется вскрывать «копилки». Аналитики рассказали, накопления в какой валюте лучше сейчас потратить

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/04/220544

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Ведомости в публикации «Куда дели прибыль” сообщает, что российские чиновники заинтересовались, как госкомпании потратили деньги, которые государство оставило им, разрешив не выплачивать дивиденды за 2008 г. От этого будут зависеть дивиденды по итогам этого года.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/07/220694

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“Известия” помещают статью “Атомный тендер”. По информации чешской прессы, президент США Барак Обама намерен объявить о совместном участии американцев и россиян в "сделке века" - тендере на достройку двух блоков чешской АЭС "Темелин" и строительстве еще трех блоков

http://www.izvestia.ru/politic/article3136247/

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УНИАН