Гриценко: Президент и Кабмин не понимают армию

Кандидат на пост Президента, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что действующий глава государства и руководство правительства не понимают настоящих приоритетов развития и потребностей Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил в эфире “5 канала”, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

“Нет никакой логики в том, чтобы выделять 400 миллионов гривен для армии ко Дню Вооруженных сил – нужно было сделать это еще в феврале-марте, как того требует закон”, - заявил он, комментируя последнее правительственное решение о дофинасировании потребностей армии в конце года.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что до конца бюджетного года эти деньги уже невозможно использовать без “дерибана”.

“Из эти 400 миллионов гривен 120 выделяют на танки, - сообщил он. – Однако, при всем уважении к тем, кто производит танки, армии сейчас нужно другое. Это – приоритеты, определенные государственной программой: связь, системы управления огнем, разведка и прочее”.

По мнению экс-министра обороны, 2000 танков, которые уже находятся на вооружении украинской армии, достаточно, поэтому нужно развивать другие отрасли, в частности, системы управления авиацией.

По словам А.ГРИЦЕНКО, Вооруженные силы также неотложно нуждаются в четко определенной численности и измененной государственной программе развития.

“Уже декабрь, а еще до сих пор не утверждена численность армии на текущий год. Президент не внес соответствующий закон, - констатировал он. - Существует государственная программа, которая предусматривает конкретные параметры и состав Вооруженных сил и нуждается в пересмотре в связи с изменением экономической и политической ситуации, о чем наш комитет говорит уже два года. Такие изменения могут внести правительство и Президент. Однако они этого не сделали, поэтому там остались устаревшие параметры, которые закладывались при нормальном финансировании, которое отличается от сегодняшнего на 15%”.

Кандидат в президенты уверен, что вместо “праздничных» заявлений, и правительству, и Президенту нужно сесть за один стол, внести изменения в государственную программу развития армии, определить численность Вооруженных сил и начать заботиться о войске не только накануне праздников или выборов, а постоянно”.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что ни Президент Виктор ЮЩЕНКО, ни премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, ни бывший глава правительства Виктор ЯНУКОВИЧ не интересовались боеспособностью и состоянием армии. По его словам, он успел убедиться в этом, работая в должности министра обороны.

“Поэтому то, что сегодня раздается с экрана от этих лиц, – лишь предвыборные обещания. Деньги на армию были. И сегодня нужно было лишь перестать заниматься мародерством. Свыше 40 млрд. гривен разворовали на тендерных процедурах, а это в пять раз больше, чем бюджет армии на 2009 год. Сегодня нужно говорить не о деньгах, а о морали и ответственности власти”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.