Главное на 8 декабря (день)

Хроника дня

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Экономика

Базовая инфляция в Украине в ноябре 2009 года составила 0,6%

Базовая инфляция в Украине в ноябре 2009 года против октября т.г. составила 0,6%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 14,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом в Госкомстате отметили, что в ноябре 2008 года против октября прошлого года базовая инфляция составляла 1,6%, в январе-ноябре 2008 года – 18,9%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в ноябре 2009 года против октября т.г. составила 1,1%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 11,3%, к ноябрю 2008 года – 13,6%. В январе-ноябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция составила 16,3%.

Общество

Предприниматели: поставлять новогодние подарки невозможно

Национальный комитет по защите предпринимательства утверждает, что выполнить условия тендера Фонда государственного социального страхования по временной утрате трудоспособности на поставку новогодних подарков невозможно.

Об этом заявил сегодня журналистам сокоординатор комитета Сергей КОЛОМИЕЦ в ходе проведения под зданием правительства акции протеста предпринимателей против жестких условий тендера.

По его словам, Фонд ежегодно проводит тендер на поставку новогодних подарков.

С.КОЛОМИЕЦ также отметил, что кондитеры – участники тендера уже не раз поднимали вопрос о том, что выполнить условия тендера практически невозможно. В текущем году первая информация об условиях проведения тендера на поставку новогодних подарков появилась только в первой декаде ноября.

Как рассказал С.КОЛОМИЕЦ, за один день кондитерская фабрика с большими производственными мощностями может расфасовать не более 50 тысяч новогодних подарков. На расфасовку 4,5 млн. подарков, которые планируется изготовить к новогодним праздникам, понадобится 90 дней, на производство упаковки с эмблемой фонда – 2 недели, на печатание новогодних открыток от имени фонда – около 10 рабочих дней. При этом тендерная документация регламентирует требования к новогоднему подарку: укомплектованность определенными видами кондитерских изделий, упаковка с эмблемой фонда и открытка от его имени внутри подарка, а также гарантия от производителя, что данные подарки не поступят в розничную продажу, если они не будут реализованы.

«Условия тендера предусматривают оригинальный состав подарка, чтобы каждая компания была готова изготовить шоколадного Деда Мороза, вафли, батончики, драже и тому подобное…», – сказал С.КОЛОМИЕЦ.

До 10 декабря подарки должны поступить в отделения фонда в западных областях, а до 15 декабря – во все регионы Украины. Таким образом, с момента объявления тендера до конечного срока выполнения всех его условий производители имеют один месяц.

В то же время, по мнению представителя комитета, для выполнения поставленных условий необходимо хотя бы три месяца. Таким образом, заведомо поставлена задача, выполнить которую невозможно.

По словам С.КОЛОМИЙЦА, из года в год в таких тендерах побеждает одна компания, однако ее название он не сообщил.

Представитель Министерства труда и социальной политики, которая вышла к участникам акции, пока отказалась комментировать ситуацию до полного ее выяснения.

Финансы

НБУ о сокращении срока возврата валютной выручки до 90 дней

Сокращение срока возврата валютной выручки со 180 до 90 дней применяется к договорам, заключенным после вступления в силу этой нормы, то есть после 24 ноября 2009 года, когда вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса».

Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины от 7 декабря №28-311/4492-22644, которая имеется в распоряжении УНИАН.

В своих разъяснениях Нацбанк ссылается на ст. 58 Конституции Украины и на решение Конституционного суда Украины от 9 ноября 1999 г. №1-рп/99, в соответствии с которыми «действие нормативно-правового акта во времени следует понимать так, что оно начинается с момента вступления данного акта в силу и прекращается с утратой им силы, то есть до события, факта применяется тот закон или иной нормативно-правовой акт, во время действия которого они наступили или имели место».

В телеграмме также указывается, что в соответствии с законом срок зачисления выручки в иностранной валюте на счета резидентов в банках по экспортным операциям и отсрочка поставки товара по импортным операциям уменьшен со 180 до 90 календарных дней, но эта норма не распространяется на субъектов космической деятельности, для которых этот срок составляет 500 календарных дней.

Как сообщалось, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав АРЖЕВИТИН сообщил УНИАН, что парламент намерен отменить норму о сокращении срока возврата валютной выручки и что соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,03 грн./долл., курс незначительно понизился по сравнению с 7 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,07 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3%, по сравнению с 7 декабря, и сегодня составляет 11,82 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 12,03 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-11,90 грн./евро, по продаже – в пределах 11,90-12,20 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 7 декабря, понизился на 1% и составляет в среднем 0,2648/0,2753 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,03 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,05 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,5%, по сравнению с 7 декабря, и сегодня составляет 11,82 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 12,03 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,75-11,86 грн./евро, по продаже – в пределах 11,90-12,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 7 декабря, понизился на 1,1% и сегодня составляет 0,2634 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2775 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2750-0,2800 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 8 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,984, к евро – 11,805941, к российскому рублю – 0,27044.

Экология

Украинские экологи участвуют в конференции по проблемам климата

Украинские экологи принимают участие в конференции ООН по проблемам изменения климата, которая отрылась вчера в Копенгагене (Дания).

Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре Украины.

Это представители Рабочей группы по изменению климата и участники Климатического движения Украины: координаторы программы по изменению климата в НЭЦУ Ирина СТАВЧУК и Христина РУДНИЦКАЯ и председатель экологической организации «Голос Природы» (г. Днепродзержинск) Евгений КОЛИШЕВСКИЙ.

Конференция ООН по проблемам изменения климата - наиболее значимое событие года на мировом уровне - будет продолжаться две недели. Для участия в переговорах приехали представители 192 стран мира, уже зарегистрированы 25 тыс. участников. В конференции примут участие около 100 президентов и премьер-министров разных стран мира. Цель переговоров – принятие нового соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу в 2013 году.

В настоящее время переговорный процесс затянулся из-за нежелания государств принимать на себя обязательства и снижать выбросы парниковых газов.

По данным НЭЦУ, позиция Украины остается наиболее неконструктивной, что также тормозит переговоры. “В то время, когда ряд стран объявляют о намерениях сократить выбросы парниковых газов, официальная позиция Украины предусматривает рост выбросов на 75% от нынешнего уровня. Наша страна - единственное государство в мире, которое предполагает такой значительный рост выбросов парниковых газов, при этом пытаясь отстаивать свое право на торговлю квотами”, - сообщают экологи.

Польша: повышенные обязательства брать нельзя

Польша считает, что Европейский Союз не может брать на себя повышенные обязательства по уменьшению выбросов СО2 в атмосферу на Копенгагенской конференции ООН по противодействию климатическим изменениям без проведения детальной оценки.

Министр по вопросам европейских дел Польши Миколай ДОВГИЛЕВИЧ заявил: “Цель уменьшить выбросы более чем на 20% не может быть решена Евросоюзом только на политическом уровне в Копенгагене, но должна базироваться на оценке последствий, которая должна быть представлена Еврокомиссией Европейскому Совету в марте”, - сообщает сегодня Интернет-издание “EUobserver”.

Он отметил, что такой выводи должен быть сделан в соответствии с мандатом, предоставленным лидерами ЕС в декабре 2008 года Еврокомиссии, относительно оценки возможных последствий для ЕС снижения выбросов СО2 в атмосферу на 30%.

При этом М.ДОВГИЛЕВИЧ выразил надежду, что в таком случае новое глобальное соглашение об уменьшении выбросов СО2 в атмосферу может быть заключено на следующей конференции ООН в Мехико в декабре 2010 года.

Великобритания: уменьшить выбросы можно уже сегодня

Вместе с тем, Великобритания и Дания, представляющие группу из 7 стран - членов ЕС, в которую входят также Швеция, Франция, Финляндия, Германия и Испания, считают возможным уже сейчас заявить о готовности уменьшение выбросов СО2 в атмосферу на 30% по сравнению с 1990 годом.

“Мы подтверждаем, что мы пообещали и будем готовы идти к 30-процентному снижению”, - заявил министр иностранных дел Дании Пер Штиг МУЛЛЕР.

В то же время, министры Дании и Великобритании отметили, что эта готовность не означает, что ЕС будет брать на себя такие обязательства в одностороннем порядке без соответствующих амбициозных обязательств со стороны других крупнейших экономик мира.

7 декабря в Копенгагене началась 15-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям. Для участия в конференции прибыли 15 тысяч делегатов из 192 стран.

Рабочая группа Украины по изменению климата - сеть неправительственных экологических организаций, которые сотрудничают между собой для реализации права граждан на жизнь в безопасной окружающей среде в связи с угрозой глобального изменения климата. В ее состав входят 18 экологических общественных организаций по всей Украине.

Потепление скажется на глобальном ВВП

Начавшееся изменение климата серьезно отразится на мировой экономике. Если не пытаться предотвратить глобальное потепление, оно будет обходиться ежегодно сначала в пять, а позже и в 20 процентов ВВП. Эти подсчеты привел на днях в Берлине профессор Николас Стерн, член палаты лордов, в прошлом - шеф-экономист Всемирного банка, получивший на днях титул почетного доктора Технического университета Берлина, сообщает Немецкая волна.

Если мы хотим и изменение климата остановить, и мир сделать чище, безопаснее, справедливее и благополучнее, то необходима новая промышленная революция, говорит Стерн. Ее главную цель он видит в переходе к технологиям, не вредящим окружающей среде и климату, и отказе от всех технических процессов, при которых выделяется углекислый газ (СО2).

Стерн приводит свои расчеты: "Сейчас мы выбрасываем в атмосферу 50 миллиардов тонн СО2. За ближайшие двадцать лет надо сократить выбросы на 20 миллиардов тонн, и за следующие двадцать лет на столько же".

Чтобы добиться этого, по мнению Стерна, надо, чтобы к 2050 году выпуск электроэнергии происходил вообще без выделения СО2. Без выхлопных газов должны работать и наши автомобили. В сельском хозяйстве необходимо сократить выброс СО2 до минимума. Вырубка лесов должна быть прекращена.

Стерн пришел к выводу, что изменение климата можно приостановить, затратив всего лишь один процент ВВП. В своей новой работе ("Der Global Deal") Николас Стерн особо подчеркивает необходимость оказания существенной помощи развивающимся странам, чтобы они могли реализовать программы сокращения выброса СО2.

На эти цели, по расчетам Стерна, развитые страны в ближайшие пять лет должны выделять ежегодно 50 миллиардов евро. Это всего лишь 0,1 процента ВВП развитых стран. Но это нужно рассматривать не только как статью необходимых расходов, но и как инвестицию в будущее.

Эксперты Евросоюза пришли к выводу, что на предотвращение глобального потепления ежегодно нужно не менее 175 миллиардов евро, из которых около 100 миллиардов надо бы вкладывать в развивающихся странах.

По расчетам экспертов ООН, развивающимся странам требуется не менее 500 миллиардов евро.

Агро

В Украине собрано более 48 млн. тонн зерновых

В Украине по состоянию на 7 декабря 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено 48,145 млн. тонн зерна, сообщает АПК-Информ.

Поздние зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади почти 15,4 млн. га, или 99% планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 31,3 ц/га.

Также на указанную дату аграрии собрали более 10,3 млн. тонн кукурузы с площади более 2 млн. га, что составляет 96% от плана, при средней урожайности 50,9 ц/га.

Продолжается уборка сои. К указанной дате намолочено 1,02 млн. тонн семян (99,7% от плана) при средней урожайности 16,3 ц/га.

Кроме того, к указанной дате аграрии накопали почти 10,3 млн. тонн сахарной свеклы с 324 тыс. га, при этом вывезено 10,09 млн. тонн корнеплодов.

Транспорт

КГГА намерена повысить цены на проезд в метро до 2,5 гривен

Руководство Киевской горадминистрации планирует в 2010 года поднять стоимость проезда в наземном коммунальном транспорте до 1,9 гривен, а в метро — до 2,52 гривен. Чтобы повысить стоимость пассажирских перевозок, столичная мэрия заручится поддержкой депутатов, сообщает Дело.

Именно такие цифры заложены в Концепции приведения тарифов на перевозку пассажиров в коммунальном транспорте к экономически обоснованному уровню, которую Главное управление ценовой политики КГГА подало на рассмотрение транспортной комиссии Киеврады. Свое намерение чиновники обосновывают тем, что в следующем году себестоимость перевозки одного среднестатистического пассажира метрополитена составит 2,37 гривен, а себестоимость одной поездки в наземном транспорте — 1,78 гривен.

«При продолжении действия в городе сегодняшних тарифов на проезд убыток КП «Киевский метрополитен» в 2010 году составит 475,4 млн гривен, а КП «Киевпастранс» потеряет 712 млн гривен. Если они не будут повышены, необходимо предусмотреть в городском бюджете компенсацию разницы между действующими и экономически обоснованными тарифами», — говорится в документе.

Утверждение любых расценок, в том числе и на перевозку пассажиров, входит в компетенцию Киевской горадминистрации, а не горсовета. К примеру, в ноябре 2008 года КГГА приняла решение поднять стоимость проезда в подземке до 2 гривен, а в наземном транспорте до 1,5 гривен при покупке талона в киоске и до 2 гривен — в салоне автобуса, трамвая или троллейбуса. Тогда расследованием экономической обоснованности утверждения в столице данных тарифов занялась совместная рабочая группа Кабмина и Антимонопольного комитета Украины, пишет «Деловая Столица».

Результатом проведенного ею расследования и сделанных выводов стало распоряжение КГГА от 28.01.2009 года, предписывавшее снизить стоимость поездки в наземном транспорте до 1,5 гривен, а в метро — до 1,7 гривен. Но и тогда мэрия не угомонилась, решив компенсировать снижение расценок на разовый проезд резким повышением стоимости (на 15-150%) проездных документов. Причем сделано это было, невзирая на решение горсовета от 30.09.2008 г. №376/376 «О ситуации в транспортной отрасли г. Киева», которое рекомендовало муниципалитету оставить стоимость долговременных проездных билетов невысокой.

Нынешнее желание чиновников узаконить новые тарифы не распоряжением КГГА, а решением Киеврады, легко объяснимо. Дело в том, что еще одним результатом работы совместной рабочей группы Кабмина и АМКУ стало требование к мэрии предварительно согласовывать новые расценки на проезд в метрополитене с Минэкономики и Минтрансом, а тариф на проезд в наземных видах транспорта — с Минэкономики и МинЖКХ. «Получить согласование этих органов государственной власти для руководства муниципалитета кажется задачей нелегкой. Альтернативный вариант — заручиться поддержкой городских депутатов, утвердив тарифы решением Киеврады. В этом случае мэрия снимает с себя всякую ответственность», — пояснил член бюджетной комиссии горсовета Сергей Мельник.

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http://economics.unian.net/rus/detail/28663