Опрос: Наибольше голосов набрали бы Янукович и Тимошенко

Наибольшую поддержку получили бы Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО, если бы выборы Президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра экономических и политических исследований “Киев - 21 век”, которые обнародовал сегодня директор центра Юрий ЖИТНЯК на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно данным опроса, за В.ЯНУКОВИЧА готовы отдать свои голоса 27,1% респондентов, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 23,8%.

Поддержать Петра СИМОНЕНКО готовы 5,1% респондентов, Арсения ЯЦЕНЮКА – 4,9% и Владимира ЛИТВИНА – 3,7%.

При этом за действующего главу государства Виктора ЮЩЕНКО готовы проголосовать 3,5% опрошенных, за Сергея ТИГИПКО – 2,9%, а за Олега ТЯГНИБОКА – 2,1%.

Рейтинг остальных кандидатов в Президенты не превышает 1%. Не поддержали бы ни одного кандидата 10,9% респондентов.

В то же время 42,4% респондентов выразили готовность прийти на участок для голосования, 27,3% - скорее да, 13,1% - скорее нет, 9,6% – однозначно нет. Трудно было ответить на этот вопрос 7,8% опрошенным.

Социологический опрос проводился с 1 по 5 декабря 2009 года. Всего было опрошено 2025 респондентов. Выборка представляет городское и сельское взрослое население Украины и по структуре отражает жителей по таким основным показателям, как пол, возраст, образование, во всех регионах страны. Расчетная статистическая погрешность выборки составляет 2,2%.